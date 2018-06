12 jun 2018

Compartir en google plus

Ya está de vuelta. Hemos echado -y mucho- en falta a Maite Galdeano en estos meses que ha durado 'Supervivientes'. A su hija, Sofía Suescun, ha tenido que defenderla su hermano Christian. Maite, que arrastra problemas de salud, ha decidido mantenerse en un discreto segundo plano. Aunque ha intervenido por teléfono un par de veces.

Hasta anoche. Maite, animal televisivo, se sentó en el plató de 'Supervivientes 2018' y demostró que, en estos meses de retiro, le ha dado tiempo a cargar las pilas. Si no, que se lo pregunten a Mercedes, la madre de Hugo Paz.

"Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí, sobre todo. Me ha dado un subidón, una serie de emociones recordando cuando yo venía por estos pasillos y tal. Y de verdad que he venido con mucho ánimo, a pesar de que, bueno, estoy bastante delicada. Pero bueno, muy contenta de ver a Sofía y a ver qué pasa", eran sus primeras palabras.

Pero enseguida se encendía el asunto. Maite le daba dos besos a Alejandro Albalá, pero aprovechaba para soltarle una pullita de esas que tanto le gustan a ella: "La has puesto a parir y luego a mí me dices que la quieres. No te entiendo". En seguida, Mercedes, la madre de Hugo Paz saltaba en defensa del chaval y era cuando se montaba la pelotera.

"Bastante bien se ha portado Alejandro con Sofía", le defendía Mercedes. Maite, daba la réplica como si no hubiese escuchado las palabras de su exconsuegra: "Qué poco me ha gustado cómo ha venido a los platós a defender a su hijo echando por tierra a mi hija. ¡Qué triste, de verdad! Mi hija se quedó con secuelas tras el desamor tan importante y la deslealtad de su hijo. Por eso Sofía desconfiaba de lo que Albalá podría estar haciendo".

Lo que tiene usted que hacer es reconocer lo que su hija ha hecho mal" mercedes

"Hay que reconocer cuando los hijos se equivocan. Mi hijo lo ha reconocido, él le ha pedido mil veces perdón. No ha cometido ningún crímen ni ningún delito. Ella está en su derecho de no perdonarle, pero ya está bien de echarle en cara eso. Ahora lo que tiene usted que hacer es reconocer lo que su hija ha hecho mal", contraatacaba Mercedes con una reflexión muy cabal.

¿Cuál era la respuesta de Maite, que nunca se ha caracterizado por quedarse callada? "Usted debería pedir perdón tanto a mi hijo como a su hija por el daño que les ha hecho a los dos en el año y pico que han estado juntos. ¡No les ha dejado vivir!".

Y se reservó la traca para el final, zanjando la discusión: "En definitiva, usted, con su marido, no ha hecho carrera con su hijo. Y yo sola con mi niña, desde los cinco años, he criado a una hija olímpicamente estrella. Matrículas de honor desde pequeña hasta que entró a 'Gran Hermano'".

Sí, maite está de vuelta dispuesta a dar espectáculo en esta cuenta atrás de 'Supervivientes 2018'.

Más noticias de Maite Galdeano

- Maite Galdeano intentó suicidarse tirándose a las vías del tren

- La grave enfermedad que impide a Maite Galdeano defender a Sofía en 'Supervivientes'

¿Sabías que Maite Galdeano es Tauro? Consulta su horóscopo