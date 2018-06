13 jun 2018

Compartir en google plus

David Bustamante cada día está más feliz y lo demuestra cada semana en 'Bailando con las estrellas', el 'talent show' en el que ha encontrado el amor. El cantante ya no se corta delante de las cámaras y se atreve a piropear a su chica si se presenta la ocasión.

Tras su estelar actuación de este pasado miércoles, Roberto Leal preguntó a la bailarina: "¿Cómo se llama guapa en ruso?". Bustamante reaccionó muy rápido y, aunque la pregunta no fuera para él, respondió: "Se dice Yana" y continuó bromeando: "Si no le dan la nacionalidad después de este baile yo ya no entiendo nada".

El piropo del cantante a su pareja de baile fue muy aplaudido después de que realizaran un pasodoble con el que encandilaron al jurado. La pareja no deja de sorprender al público con su compenetración en la pista de baile, postulándose como los grandes favoritos para hacerse con el triunfo.

Más informaciones de 'Bailando con las estrellas'

- David Bustamante: "Yana hace que me enamore de cada baile"

- Joaquín Cortés anuncia su próxima paternidad

- Los piropos de David Bustamante a Yana Olina

¿Sabías que David Bustamante es Aries? Consulta su horóscopo