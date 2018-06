17 jun 2018

No nos sorprende. Seguro que, a él, tampoco. Gerard Piqué está acostumbrado, desde hace años, a estar en la lista de los jugadores más sexys del fútbol planetario -aquí, la selección de nuestra redacción de los más atractivos de esta Mundial-. Una encuesta realizada pro Meetic, le ha vuelto a otorgar este título honorífico en el Mundial de Rusia 2018.

Según los usuarios de la aplicación de citas, el defensa del Barcelona y de La Roja es el jugador ideal de todos los que han viajado a la Copa del Mundo, tanto para tener una noche loca, como para una relación estable. ¿Qué le paecerá a Shakira?

Piqué ha sido votado por delante de otros buenos conocidos del fútbol español, como el francés Antoine Griezmann o los también seleccionados por nuestro país Isco Alarcón y David De Gea -cuya pareja dio la cara por él tras su desastroso debut ante Portugal-.

Además, la encuesta arroja otros datos. Como que a la mitad de las mujeres consultadas no le importaría tener una relación de pareja con un futbolista o que el 70% tan solo tendría una cita y, si te he visto, no me acuerdo.

Más noticias del Mundial de Rusia 2018

- Mundial de Rusia 2018: a las mujeres también nos gusta el fútbol

- Mundial de Rusia 2018: el mensaje de apoyo de Edurne a David de Gea en su cuestionado debut

- Mundial de Rusia 2018: así es la habitación de Sergio Ramos

- El papel de Paula Echevarría en el Mundial de Rusia 2018

- Mundial de Rusia 2018: Iker Casillas vuelve a levantar la Copa del Mundo

¿Sabías que Gerard Piqué es Acuario? Consulta su horóscopo