20 jun 2018

Cuando se habla de la selección danesa, es imposible obviar la palabra compañerismo. Ya lo comprobamos hace unos días, cuando los jugadores de la Selección de Dinamarca tuvieron un gesto de humildad con el lateral Jonas Knudsen, tras ganar contra Perú en el debut del Mundial de Rusia 2018.

Al conocer la noticia de que el lateral fue padre, sus compañeros decidieron pagarle un avión privado para que pudiera realizar un viaje exprés y conocer a su hija. Sin duda, un gesto que nunca olvidará el jugador.

Además, hemos conocido que, en septiembre del año pasado, cada uno de los jugadores daneses, se rebajaron 500.000 euros de su sueldo con un objetivo: ayudar a la selección femenina danesa. Esto es debido a los problemas que las chicas danesas tienen por el escaso sueldo que reciben.

Su capitana ya lo comunicó hace tiempo: "No se trata de hacernos ricas, no se trata de enormes cantidades de dinero, se trata de que no tengamos que compaginar el fútbol con un trabajo, a tiempo completo o parcial, o con los estudios", explicaba.

