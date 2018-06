9 jun 2018

Cada vez más, el fútbol va igualando las fuerzas entre hombres y mujeres. No hay nada más que echar un ojo a la prensa y televisiones o escuchar la radio. Darse una vuelta por los clubes de primera división que cuentan con una mujer en su sillón (Eibar, donde lidera Amaia Gorostiza, y Leganés, al frente del que está Victoria Pavón).

Pero a nivel internacional tambien hay nombres femeninos que pisan con gran fuerza. Por ejemplo, en 2016, Fatma Samba Diouf Samoura se convirtió en secretaria general de la FIFA. Esto es, la segunda de a bordo de la institución más importante del balompié, tan solo por detrás del presidente de la misma, Gianni Infantino.

La UEFA también cuenta con mujeres en su Comité ejecutivo. Por no hablar del peso que el Mundial femenino -el próximo de selecciones absolutas tendrá lugar en 2019, este verano se celebrará el de la categoría sub 20- ha ganado gracias a figuras como la de Hope Solo, portera estadounidense a la que puedes conocer pinchando aquí, o Lieke Martens, la última mujer en alzarse con el The Best Award en la gala celebrada hace unos meses en Londres, donde su homólogo masculino fue Cristiano Ronaldo.

También es más habitual ver en las gradas a mujeres, de todas las edades, que acuden al estadio cada fin de semana para apoyar al equipo de sus amores. Algo que, hace un par de décadas, era prácticamente impensable. Y un hecho que pone de manifiesto que, como en otros campos de la sociedad, en el del fútbol también se está caminando en pro de la igualdad de sexos.

Por eso, en Mujerhoy vamos a hacer un seguimiento del Mundial de Rusia 2018, para que nuestras lectoras estén al tanto de la última hora de todo lo que sucede, dentro y fuera del campo.

