18 jun 2018

Lejos ha quedado el Cepeda vergonzoso y tímido que empezaba la aventura dentro de la academia de 'Operación Triunfo'. Su paso por el programa ha supuesto que ahora, Luis Cepeda triunfe como músico en España. El cantante ya ha sacado su primer single y va camino de presentar su disco completo.

Cepeda se encuentra centrado en la gira de 'OT', aunque también tiene tiempo para presentar su single a los medios de comunicación. Su última aparición ha sido con Toñi Moreno, en 'Viva la vida'. El cantante ha hablado de su futuro profesional y presente, aunque también se ha acordado de su pasado.

Por aquel entonces, Luis Cepeda participó en uno de los programas musicales por excelencia de Telecinco, llamado 'La Voz'. Aquí, Cepeda no consiguió alzarse con la victoria aunque sí que se acuerda especialmente de uno de los 'coach'. Hablamos de Alejandro Sanz, a quien, el triunfito, le ha dedicado unas palabras.

"No se giró para elegirme como cantante, pero ahora me sigue en Twitter", aseguraba Cepeda. El triunfito se acordó que en ese momento, Alejandro Sanz no consideró que su voz fuera especial para formar parte de su equipo en el programa.

Parece que desde entonces, Cepeda se ha acordado de ese momento en varias ocasiones. Esperemos que puedan limar asperezas y podamos ver una colaboración en la que ambos cantes una canción juntos.

Más noticias de Cepeda

