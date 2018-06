20 jun 2018

Una vez fuera del Gobierno y habiendo dimitido como presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy comienza su nueva vida. Una muy lejos de La Moncloa. Tan lejos como Santa Pola, en Alicante, donde esta mañana se ha incorporado a su puesto de trabajo como registrador de la propiedad.

Lo he hecho ante una enorme expectación. Los medios de comunicación esperaban al expresidente a las puertas para recibirle y preguntarle sobre cómo afrontaba esta nueva etapa en su vida tras casi 40 años dedicados en cuerpo y alma a la política.

"Me he retirado de la política y vuelvo donde estaba", sentenciaba antes de añadir: "No estoy nervioso, pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y, en fin, ahora a mi profesión".

Tenía ganas de incorporarse a su vida normal y privada"

El encargado de presentarle a los que ya son sus nuevos compañeros era Francisco Gaspar Riquelme, quien ha ocupado su puesto de trabajo de manera interina durante dos décadas y que es amigo personal de Mariano. "Tenía ganas de incorporarse a su vida normal y privada", reconocía este.

Una vida normal que empieza hoy, aunque, habiendo sido la figura pública que fue, no sabemos si conseguirá pasar desapercibido. Al menos, no a corto plazo.

