21 jun 2018

Kiko Matamoros ha vuelto a 'Sálvame', el programa que le dio vida en televisión. Sin embargo, la presión pudo con él, y decidió alejarse de los focos durante una temporada, aunque parece que eso ya queda en el olvido.

Kiko Matamoros ha vuelto con más ganas que nunca pero sus compañeros no le han recibido de la mejor manera. Tras su marcha, quedó claro que la relación entre Mila Ximénez y Kiko Matamoros estaba más que terminada, y a su vuelta, nada ha cambiado. Ambos siguen sin hablarse.

De hecho, en la tarde de ayer, ambos aparecían en el programa como colaboradores, y aunque ninguno de los dos se dirigía las miradas, hubo mensajes envenenados que no dejaban de mandarse. Mila Ximénez tuvo la oportunidad de marcharse del programa, al no estar a gusto con su nuevo compañero.

Sin embargo la presentadora decidió no hacerlo, alegando que a ella no se le conoce por huir de los problemas. Kiko Matamoros no pudo evitar contestar: "Quiero agradecer a Mila que se haya quedado. No es conmigo con quien se tiene que medir sino con los espectadores. En cualquier caso si hay algo que dilucidar será en otro espacio que no será este y que yo no tengo ningún reparo. Espero que no te vayas", concluía.

Mila Ximénez no dudó en enviar un mensaje envenenado al colaborador: "Si no le importa me voy a ir de vacaciones unos días porque me lo puedo permitir", contestaba.

