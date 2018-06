25 jun 2018

Salvador Sobral no tiene pelos en la lengua. El que fue ganador de Eurovisión hace un año, ha pasado por España para promocionar lo que será su próxima gira. El cantante acudió al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', para hablar sobre su vida personal y profesional.

El portugués ganó hace un año Eurovisión 2017. En ese momento, el cantante sufría un problema de corazón, y gracias a un trasplante, puede ahora, estar en buenas condiciones para realizar su primera gira musical por todo el mundo. Para soportar el ritmo de las duras giras musicales, el cantante no tuvo reparo en afirmar lo siguiente: "Pues la coca ayuda mucho", afirmó sin reparos el cantante, algo que sorprendió mucho al presentador y a todos sus telespectadores.

A pesar de haber ganado, y abrirse camino en el mundo musical gracias al festival de Eurovisión, Salvador Sobral no tiene buenos recuerdos: "Es un show de espectáculo en el que la música ocupa una parte muy pequeña", explicaba.

Además, el portugués no tuvo problemas en asegurar que la ganadora de este año no le gusta nada: "Es de esas canciones que no me dicen nada", concluía.

