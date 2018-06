28 jun 2018

Compartir en google plus

La semana pasada, Salvador Sobral visitó 'El Hormiguero' y, durante su entrevista con Pablo Motos, confesó que había ciertas sustancias que le ayudaban a mantenerse bien. Concretamente, habló de la energía que le aporta el consumo de cocaína...

Pero el cantante portugués, además de esas controvertidas declaraciones, cargó contra uno de los estandartes de nuestra televisión: 'Sálvame'. "Creo que en España no es así, hay muchos famosos por ser famosos, como sucede en 'Sálvame', porque una es famosa por estar con un torero... y no por su oficio", sentenciaba.

Jorge Javier Vázquez, peso pesado del programa de Telecinco, no se ha quedado callado. El presentador ha querido dar la cara por el programa del que forma parte desde sus inicios y le ha dado la réplica en su blog de la revista 'Lecturas'.

Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr"

"Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en 'El Hormiguero' contra 'Sálvame' y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace", le tira de las orejas Jorge Javier.

"Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo. Pues chato, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr", añade restando mérito a la victoria que logró en el festival de la canción en 2017.

Más noticias de Salvador Sobral

- Salvador Sobral: "Nací hace un año. He revivido física y emocionalmente"

- Salvador Sobral vuelve a Eurovisión

- El video de la reaparición de Salvador Sobral sobre el escenario tras su trasplante de corazón

¿Sabías que Salvador Sobral es Capricornio? Consulta su horóscopo