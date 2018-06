27 jun 2018 ángeles villacastín

Compartir en google plus

Rafael Amargo es uno de los más prestigiosos bailaores y coreógrafos de flamenco de nuestro país, arte que ha paseado y seguirá paseando por todo el mundo. De ahí el reconocimiento que le otorgó el Gobierno de la Junta de Andalucía, concediéndole la Medalla de Oro por su trayectoria profesional. Un galardón que luce con orgullo, ahora que se encuentra inmerso en la preparación de un nuevo espectáculo que le gustaría estrenar en Andalucía, su tierra natal, en justa reciprocidad por lo mucho que le admiran y quieren.

Que Rafael nos citara en casa de sus padres me sorprendió. Pero es allí donde se encontraba Migaja de Na, su perro, un Lulu de Pomerania, que es la alegría de la casa.

Corazón Vaya nombre tan raro que le ha puesto a su perro.

Rafael Amargo Se lo puse cuando fui a comprarlo a Arganda, era el más chiquitillo de la camada. Cuando lo vi dije: pero si es una migaja de na.., se acercó y me enamoré.

C. Al ser tan pequeño, ¿requiere cuidados especiales?

R.A. No muchos, pero no creas, con todo lo chiquitillo que es, le gusta mucho ser el líder y le encantan las hembras, es un gran conquistador.

C. Lo de conquistador, ¿se lo ha enseñado usted?

R.A. (Risas) Yo que sé... Migaja de Na es muy listo, sabe cuando estoy triste, cuando falta alguien de la casa... Cuando nos vamos de viaje se mete en el bolso. Y en los aviones no se mueve, sabe perfectamente lo que tiene que hacer.

C. ¿Hay algo que le moleste especialmente?

R.A. Tiene manías. Le gusta dormir en la cama, pero en los pies. Yo le digo: chiquillo ponte aquí arriba y no quiere, es como un guardián. No le gusta que le abracen, le gusta estar ahí, es como yo.

Migaja de Ná es como un pequeño guardián"

C. ¿Migaja de Na pasa temporadas con sus padres??

R.A. Se queda con ellos cuando yo no estoy en casa. Mi madre, prácticamente, le ha criado. Tiene pasión por él.

C. Antoñita y Florentino nos acompañan durante la entrevista y empiezan a contarme lo que hacen cuando se quedan con Migaja de Na.

R.A. Antoñita y Florentino nos acompañan durante la entrevista y empiezan a contarme lo que hacen cuando se quedan con Migaja de Na.

C. Parece tranquilo. ¿Lo es?

R.A. Es muy rebelde, pero llevamos toda la semana diciéndole que veníais a hacerle una entrevista y está en su papel de entrevistado y protagonista.

C. ¿Le ha castrado?

R.A. No, yo no soy partidario. Los seres vivos tienen que tener lo que les dio la madre naturaleza. Ha tenido relaciones con una perrita de Aranjuez, pero era más grande y tuvieron que hacer muchas coreografías contemporáneas.

C. ¿Orgulloso del reconocimiento que ha recibido por parte de las administraciones públicas?

R.A. Mucho. Este año ha sido muy importante para mí. No solo porque he recibido la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que concede el Ministerio de Cultura, también por la que me ha otorgado la Junta de Andalucía.

C. ¿Tiene algún proyecto para este verano?

R.A. Una obra sobre Dionisio, Dios de la mitología griega, el creador del teatro de máscaras, el Dios del exceso, el que habla de la lujuria. El estreno lo haremos en Málaga, la primera semana de agosto, en el Anfiteatro Romano.

C. ¿Ha roto moldes?

R.A. El flamenco levanta pasiones, es arte. Es tan fuerte, que sería un atrevimiento si dijera que he abierto algún campo.

C. Los bailaores de flamenco, ¿nacen o se hacen?

R.A. Nacen. Te tienen que tocar con la varita, pero hay un momento que te sale y no se sabe de donde.

Más entrevistas de la sección de mascotas

- Espido Freire: "Soy más reflexiva que cuando gané el Planeta"

- Beatriz Cortázar: "Cuando Betty sale a pasear le salen novios por todas partes"

- Rozalén: "He compuesto el disco en uno de los peores años de mi vida"

¿Sabías que Rafael Amargo es Capricornio? Consulta su horóscopo