Periodista y escritora, colaboradora de esta revista, donde publica, y en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)... Beatriz Cortázar, nos presenta a su perrita Betty, una preciosa King Charles Cavalier Spaniel, que derrocha coquetería.

Nos ha pedido que la acompañemos de compras. No hemos tenido que darle consejos: sabía lo que quería y lo único que ha hecho Beatriz es pagar, ya que nuestra 'lady' nunca sale con 'cash'.

Corazón Es sorprendente cómo va mirando por toda la tienda. Y cómo nos dice con la mirada lo que le gusta y lo que no le gusta, porque Betty tiene unos ojos preciosos.

Beatriz Cortázar Sí, a mí me recuerda mucho a los de Elizabeth Davis (risas). Es curioso, pero me enamoré de esta raza de perros al ver una fotografía. Nosotros ya teníamos a Ricky, un Yorkshire con 17 años que se murió el pasado verano. Empecé a indagar y, de casualidad, encontré un suizo que vive en Granollers, un criador de King Charles Cavalier. Me puse en contacto con él y empezó a enviar fotografías de camadas. En realidad quien quería otro perro era mi hijo, quería una hembra. Una de las veces, el criador me mandó la foto de Betty y cuando vimos su carita, le dijimos que sí, fuimos a buscarla y aquí está.

C. Betty, sigue mirando abalorios, parece que le ha gustado una diadema, la trae puesta, pero enseguida se da cuenta que estamos hablando de ella y se marcha. Beatriz, retoma la conversación y me cuenta cómo la recibió Ricky.

B. C. Como te he dicho, Ricky, era un Yorkshire, tenía mucho carácter, bueno lo que tenía era muy mala leche, pero se impuso Betty. Al final dormían juntos, jugaban…

C. Con la presencia de una más en la familia, ¿tuvo que repartir el cariño?

B. C. Ricky fue mi primer perro, ha vivido a muerte 17 años conmigo. Yo pensaba que no podía querer a otro, pero te das cuenta de que esto es como con los hijos, puedes querer a uno, a dos y a tres…

La crónica rosa está por encima de las tertulias políticas"

C. Parece que Betty tiene muy buen carácter.

B. C. Es muy juguetona, tranquila, le encanta pasear por el campo. Además creo que debo tener imán para los animales, porque tiene preferencia por mí. Siempre tiene que tener alguna cosa mía, un calcetín, un pañuelo…

C. Además, tiene mucha presencia en redes sociales.

B. C. Sí, Lo que más le gusta es Instagram: la podéis seguir en @bettydesomosaguas4599.

C. Betty sigue husmeando por toda la tienda: se ha ganado al dueño y no deja de darle regalitos. Con esta cara y este cuerpo tiene que tener mucho éxito…

B. C. Todos los perros del barrio están como locos: cuando sale a pasear le salen novios por todas partes, los enamora.

C. ¿Ha llegado Betty a tener alguna relación seria?

B. C. Le presenté a un King Charles Cavalier de una amiga, guapísimo. Quedamos varias veces en la Casa de Campo, pero Betty es muy infantil y cuando al final accedió a mantener relaciones sexuales no lo hicieron bien y no se quedó embarazada. Es la única vez que lo ha intentado.

C. Beatriz, ahora que hablamos de amor, usted escribió ‘Un año de amor’, con motivo del primer aniversario de boda de los que en aquel entonces eran los príncipes de Asturias y ahora Reyes. ¿Cree que el amor cambia con los años?

B. C. El tiempo no suele ser un buen aliado del amor. Aquel libro era sobre una pareja enamoradísima, con una boda por amor, saltándose el entonces príncipe Felipe todos los límites. Doña Letizia era una mujer divorciada, periodista, no era de su círculo social, rompió el molde. Pero todo se justificaba por amor. Creo que han hecho un buen tándem profesional o lo están intentando hacer, pero ya no es esa pareja loca de amor.

Hemos ido con Beatriz Cortázar y Betty de compras. pinit

C. ¿A qué cree que se debe?

B. C. El mundo al que la reina Letizia ha accedido en cierta manera le ha explotado en muchas ocasiones. El matrimonio como tal se ha resentido en muchos aspectos; uno, por el tiempo y dos, porque la responsabilidad, la proyección pública y mediática, a doña Letizia en muchas ocasiones le sobrepasa y eso también deteriora la relación.

C. Cambiemos de tema. En muchas ocasiones se ha criticado la crónica rosa o periodismo de corazón. ¿Qué opinión le merece?

B. C. Siempre se ha mirado de perfil al mundo del corazón y luego te ibas a una tertulia del mundo del deporte y es mucho más agresiva, y en política se lanzan dardos, cuchillos. Ahora me río de los que nos miraban a los del corazón como si fuésemos de segunda categoría. Yo creo que estamos por encima de muchos debates políticos.

