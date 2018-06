28 jun 2018

Era un secreto a voces, pero la publicación de unas imágenes en las que aparecen besándose, parecen ser la confirmación definitiva de que Aitana Ocaña y Luis Cepeda son pareja. Que no pueden reprimir su amor y que, ahora, además de mostrar píldoras de su relación en las redes sociales, están dispuestos a dar un paso más.

O no, porque hace un par de semanas él pidió respeto por su intimidad y que la prensa se centrase, exclusivamente, en hablar de su faceta profesional. Pero el cumpleaños de Aitana parece haber abierto una puerta que, hasta ahora, habían mantenido entornada.

Porque los mensajes de cariño habían sido muchos, pero palabras tan contundentes de amor como las de ella hacia él para agradecerle el buen cumpleaños que le hizo pasar. Por supuesto, lo hizo vía Instagram.

Me has cambiado la manera de sentir"

"Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor", comienza ella.

Y añade: "No hace falta 'palabras' porque todo se entiende, porque si, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor".

¿Hacen faltas más pruebas de que Vicente y Graciela Álvarez son pasado en sus corazones?

