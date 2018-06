29 jun 2018

Ya es oficial. No ha hecho falta que Aitana y Cepeda confirmaran su relación, pues hace apenas unas horas, la pareja ha sido cazada mientras se besaban en pleno ensayo.

Se ha hecho viral en cuestión de segundos en todas las redes sociales, y como prueba de ello, ¡tenemos el video de su primer beso en la boca!. Al parecer, ambos estaban ensayando una de las canciones que cantarán en el concierto que tienen pendiente para hoy, ni más ni menos que en el Santiago Bernabéu. La pareja se ha dejado llevar por la pasión y al acabar la canción, se han dado un beso en la boca.

Pues me mato Una publicación compartida de Club De Fans Aitana Ocaña (@cfansaitana) el 28 Jun, 2018 a las 12:18 PDT

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, en la tarde de ayer, Cepeda quiso dedicar unas palabras directamente a Aitana: "Aitana me ha inspirado a componer la mayor parte del disco y no tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí. Yo tampoco quiero perderte nunca.", escribía el cantante.

Esperemos que la pareja no tarde en confirmar su relación pues, hay pruebas de ello suficientes, para corroborar que viven un buen momento.

