Andreu Buenafuente ha recibido en su plató de 'Late Motiv' a Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión 2017, que está a punto de iniciar su gira por España. El desembarco de Sobral era muy esperado por sus seguidores, sobre todo después de haberse recuperado de un trasplante de corazón.

"Nací hace un año. He revivido completamente. No solo físicamente sino emocionalmente. Por ejemplo, hoy en día ya no me gusta tanto dormir porque estoy perdiendo ocho horas durmiendo y me apetece vivir un montón de cosas. Soy muy feliz y estoy súper agradecido a la vida", aseguró sobre su nueva vida.

En clave de humor, Salvador Sobral también quiso restarle hierro a la situación delicada que había atravesado y dijo: "Aunque quizá también es por la cortisona que te da un montón de energía falsa".

La vida de Salvador Sobral se ha convertido en un ejemplo positivo de como sobreponerse a las adversidades. Tras abandonar el hospital definitivamente el 12 de enero, después de sufrir algún revés por su trasplante de corazón, el cantante volvió a los escenarios en la final de Eurovisión donde volvió a cautivar a la audiencia al ritmo de 'Amor pelos dois'.

