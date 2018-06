29 jun 2018

'Sálvame' ha estado cebando durante algunos días que podrían salir a la luz unas informaciones muy comprometidas sobre Antonio Tejado que podrían destruir su imagen pública. Algunos de los colaboradores lo vieron en directo y afirmaron que las imágenes podrían acabar con su relación de pareja.

Al parecer, Antonio Tejado visitó una sala durante un viaje a Barcelona: "Llega un viernes con la idea de estar cuatro días. Decide quedarse en casa de Jordi Martín y es la noche del sábado y del domingo donde, supuestamente, ocurren todos estos hechos", afirmó la reportera, que añadió: "el domingo por la madrugada, la pareja de Antonio se pone en contacto con él. Éste abandona el local llorando, va corriendo al aeropuerto y coge el primer vuelo".

Aunque hay varios vídeos del momento tan comprometido que Antonio Tejado pasó en la sala de Barcelona pero, por el contenido, no se pueden emitir. Aún así, rápidamente llamó el protagonista para desmentir lo que se estaba contando en el plató. "No tenía pensado entrar y no creo que vuelva a hacerlo. En Barcelona hice lo que me dio la gana. Reto públicamente a que cualquiera visualice las pruebas de modo privado y diga lo que ha visto", afirmó el colaborador muy enfadado.

También anunció que dejaba 'Sálvame': "Yo me retiro, cuelgo la maleta. Esto es insoportable. A mí me está dañando porque veo a los míos sufrir", afirmó, y añadió: "A mí no me compensa. Yo quiero ser feliz. Tengo una familia maravillosa, tengo mi vida sin ningún problema, no hay nada oscuro". Además, ha afirmado que habrá demandas.

