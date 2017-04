El príncipe Enrique vivió un “caos total” tras la muerte de Lady Di

18 abr 2017 Elena de los Ríos

Quizá porque vive uno de los mejores momentos de su vida gracias a su romance con la actriz Meghan Markle, el príncipe Enrique ha hablado por primera vez de cómo vivió la inesperada muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de coche en París. A sus 32 años y cada vez mas cerca de anunciar su compromiso, el pelirrojo Harry ha confesado que estuvo dos largas décadas escondiendo sus emociones, asunto que explica algunos lamentables episodios que vivió en su primera juventud.

“Ahora puedo reconocer que perder a mi madre a los doce años ha tenido consecuencias muy serias tanto en mi vida personal como en mi trabajo”, reconoció el príncipe Enrique al periódico “The Telegraph”. “Durante los últimos 20 años, me desconecté totalmente de mis emociones. Mi manera de enfrentar la situación fue meter la cabeza debajo de la arena. No quería ni pensar en mi madre porque, ¿para qué? No quise que mis emociones interfirieran con nada”.

“Fueron 20 años en los que no pensé en nada y, por consiguiente, 20 años de caos total”, admitió el príncipe de Gales. “No tenía ni idea de lo que me ocurría. Sabía que tenía un problema, pero no sabía cómo manejarlo. En muchas ocasiones estuve a punto de derrumbarme en actos oficiales, cuando la pena, las mentiras y todo lo demás volvía a mí”. Para controlar su agresividad, Harry recurrió al boxeo. “Y me salvó, porque estaba a punto de pegarle a alguien”, confiesa.

