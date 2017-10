Meghan Markle abandona 'Suits': Â¿compromiso inminente?

17 oct 2017

Desde ayer hay una noticia que tiene revolucionada a la prensa británica: Meghan Markle no estará en la octava temporada de 'Suits'. No, no es que les preocupe que su personaje desaparezca de la producción. Las conjeturas van más allá.

Concretamente a que este hecho podría estar directamente ligado con las intenciones de la actriz y el príncipe Enrique de Inglaterra de pasar por el altar. Y los medios ingleses ya hacen sus apuestas sobre cómo y cuándo se producirá ese anuncio de compromiso público de la pareja.

Está feliz de hacer este sacrificio profesional"

Desde la productora han advertido que ella "sabe que ella no puede actuar al mismo tiempo que ser una princesa", y que "está feliz de hacer este sacrificio profesional".

Hace unos meses, el 'Daily Star Sunday', informó de que podría haber habido un acto privado de petición de mano durante un viaje a Botswana. Esto, unido al hecho de que Enrique ya se la habría presentado a su abuela, la reina de Inglaterra, y a su primera aparición juntos en un acto público, en los Juegos Invictus, hacen que la teoría cobre fuerza.

