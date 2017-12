7 dic 2017

Kate Middleton es un icono de estilo, esté embarazada o no. Y ha vuelto a demostrarlo con su último look. La duquesa de Cambridge ha acudido, junto a su esposo, el príncipe Guillermo, a la cumbre Children’s Global Media Summit en Manchester.

Y allí, Kate Middleton ha lucido un vestido minifaldero en color rojo precioso. De estilo 'sixties', corto y acampanado, el vestido es de la firma británica Goat, con el cuello cerrado y las mangas largas con un volante.

La duquesa de Cambridge ha combinado el vestido con medias azules y zapatos negros. Al llegar a la cumbre, Kate Middleton lucía un abrigo con el estampado de moda, el 'Príncipe de Gales'. Con cinturón, bolsillos y gran botón negro en el cuello, el abrigo es de una de sus firmas favoritas, L.K. Bennett.

En esta ocasión Kate Middleton no ha optado por marcas 'low cost', si no por firmas británicas no aptas para todos los bolsillos.

Respecto a su look beauty, la duquesa de Cambridge, ha lucido su media melena con ondas en las puntas y raya en el medio y un maquillaje discreto con eyeliner, máscara de pestañas, colorete rosa y un labial nude.

