Meghan Markle saca al príncipe Harry del armario feminista

19 ene 2018

Compartir en google plus

Los protagonistas de la boda del año no paran de asistir a actos oficiales que consoliden la imagen de ambos como representantes de la familia real británica. Y la tarea no está siendo nada difícil, porque la gente les adora, de eso no hay duda. Ayer, Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a Cardiff, en su tercera aparición pública tras su compromiso oficial. De camino a uno de sus actos, se pararon a charlar con algunas de las personas que se habían reunido para recibirles, y ahí sucedió el 'outing' de Harry.

Una de las fans que le pidió una foto a Meghan Markle le comentó que era fantástico tener a una feminista en la familia real. La réplica de la ex actriz no pudo ser más concluyente: “Gracias”, contestó. “Él también es feminista”. Este pequeño diálogo, captado por varias cámaras móviles, enseguida llegaron a la red y saltaron a los periódicos británicos, cuyos periodistas difícilmente le hubiera hecho una pregunta tan directa a un Príncipe.

Una vez más, Markle deslumbró por su 'outfit', negro de cabeza a pies: un impresionante abrigo de Stella McCartney, pantalones de la firma galesa Hiut Denim y, como único detalle de color, el bolso “Mini Venice” de DeMellier, en verde. Atención a un detalle 'estilosísimo' e inesperado: llevó pendientes desparejados.