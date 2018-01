El motivo por el que Obama no está invitado a la boda de Harry y Meghan

27 ene 2018

Compartir en google plus

Desde que se conoció la noticia del compromiso del príncipe Harry y Meghan Markle, se ha especulado mucho sobre la lista de invitados que presenciarán una de las celebraciones más esperadas del año. Obama y su mujer, Michelle, eran uno de los candidatos más probables dada la buena amistad que hay entre el expresidente y el príncipe.

Pero finalmente eso no podrá ser. Al parecer, la pareja no ha recibido la invitación al enlace porque esto supondría un desagravio para el actual presidente de EE. UU., Trump, y su mujer, Melania. Al parecer, según se ha anunciado desde el Palacio de Buckingham, la boda "será únicamente para amigos y familiares".

Debido a eso y por intentar no poner en peligro la buena relación existente entre la Corona Británica y Estados Unidos, se ha optado por no invitad a la familia Obama. Aunque recientemente, durante una entrevista, Harry afirmó que la lista todavía no estaba cerrada...

¿Sabías que Obama es Leo? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Los detalles de la primera cita a ciegas de Meghan y Harry

Sabemos cuál ha sido el primer regalo de boda del príncipe Harry y Meghan Markle

Meghan Markle rompe el régio protocolo y firma autógrafos