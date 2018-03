15 mar 2018

Aunque la línea de sucesión al trono británico está clara como el agua de un glaciar, queda mucho por descubrir aún sobre el baile de títulos que el traspaso de poderes lleva consigo. Dos concitan toda la atención de los monárquicos británicos. Por un lado, el de Reina. El año pasado, dos tercios de la población opinaba que Camilla no debería ser proclamada como tal al ser la segunda esposa del príncipe Carlos y, sobre todo, haberse hecho público su romance adúltero. El otro, el de Princesa de Gales, el último que detentó la malograda Lady Diana Spencer.

Hasta ayer, parecía que no entraba en los planes de nadie nombrar a Camilla, duquesa de Cornwall, Reina Consorte. Cuando Carlos se casó con ella en 2005, se anunció que se convertiría en Su Alteza Real Princesa Consorte, no Reina. Ahora, sin embargo, tal compromiso ha desaparecido del website en el que se detallan las biografías de los Windsor. ¿Acaso planea coronarse Reina? Desde Clarence House afirman que, simplemente, se ha eliminado esa información de la web. Sin embargo, la duda ya está sembrada.

Sally Bedell Smith, biógrafa del príncipe Carlos, autora de 'Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life' ('El príncipe Carlos: Pasiones y paradojas de una vida inverosímil'), afirma sin embargo que este está empeñado en coronar a Camilla y que le disgusta terriblemente el título de princesa consorte. La que sí será reina consorte en toda regla será Kate Middleton, quien sin embargo tendrá que decidir, una vez reine Carlos, si llevará o no el título de Princesa de Gales que le corresponderá por matrimonio. ¿Renunciará al título, como ha hecho Camilla, para respetar la memoria de Diana de Gales?