19 mar 2018

Desde que se anunciara su compromiso oficial, el estilo de Meghan Markle es casi una cuestión de estado. No solo por su trascendencia económica, dada la facilidad con la que los looks que elige se agotan y se relanzan las marcas que selecciona, sino por una cuestión puramente práctica: ¿Quién paga esos lujosos estilismos y , lo que es más importante, quién los pagará en un futuro? No parecen precisamente baratos...

No lo son. Las dos piezas estrella que lleva en las fotos de su anuncio oficial de compromiso, un precioso abrigo blanco firmado por Amanda Wakeley y un espectacular vestido de Ralph and Russo, costaron 1.000 y 78.000 dólares cada uno. Los miembros de la familia real británica no pueden aceptar cesiones ni regalos de los diseñadores, con lo que son Meghan y Harry los que pagan por sus estilismos. Meghan ganaba unos 50.000 euros por episodio de “Suits” y Harry posee una fortuna estimada en 25 millones de dólares.

Por suerte para ellos, en cuanto se casen el próximo 19 de mayo, el presupuesto para ropa de Meghan pasará a la cuenta del príncipe Carlos, en su calidad de Duque de Cornualles. A diferencia de Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, a los que mantienen los contribuyentes británicos, los ingresos de Carlos provienen exclusivamente de ese Ducado, establecido en 1337 por el rey Eduardo III para sostener económicamente a los herederos del trono de Inglaterra.

El príncipe Carlos utiliza esos ingresos para sufragar los gastos de su segunda esposa, Camilla Parker Bowles, y sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. El año pasado, los gastos totales de Guillermo, Kate Middleton y Harry ascendieron a 4.8 millones de dólares. El príncipe Carlos notará que el caro gusto 'fashionista' de Meghan Markle se ha sumado a sus costes fijos anuales. Las analistas afirman que su gusto se sofistica por momentos y que en cuestión de ropa solo tiene en cuenta una cuestión: que sea fotogénica. El precio es lo de menos.