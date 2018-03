20 mar 2018

La revelación es de calado y procede de una nueva biografía no autorizada, esta vez sobre el Príncipe de Gales, el heredero Carlos de Inglaterra. El terrorífico libro en cuestión se llama 'Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles' ('El Príncipe Rebelde: El poder, la pasión y la resistencia del príncipe Carlos') y lo firma Tom Bower, un periodista de investigación británico.

Bower relata cómo Carlos, el heredero, se sintió “usurpado” por Michael y Carole Middleton, los padres de Kate, y “aislado” de sus propios nietos, Jorge y Charlotte. Todo porque los Duques de Cambridge (Guillermo y Kate) prefieren pasar las Navidades en casa de los Middleton en vez de con los Windsor y, además, decidieron establecerse a muchos kilómetros de la residencia de Carlos en Highgrove. La excusa: preservar su privacidad.

Pero el conflicto no termino ahí. Carlos relató su enfado a distintas personas del círculo social de ambas familias, y sus quejas provocaron un resultado fatal: que parte de la alta sociedad represaliara a la madre de Kate Middleton y dejara de invitarla a sus eventos sociales. Entonces, Guillermo montó en cólera y no tuvo más remedio que hablar con su abuela, la mismísima reina Isabel II, que zanjó la cuestión invitando a Carole Middleton a Balmoral y dejando que un periodista las filmara. Para que todo el mundo se enterara.

Bower sostiene que lo que preocupaba a Carlos de Inglaterra no era tanto no ver a su hijo, nuera y nietos como quedarse fuera de la gran atracción mediática que estos suscitan. “Carlos veía a Kate y Guillermo como las nuevas estrellas de la familia y temió problemas”, escribe Bower. La situación empeoró aún más cuando el gobierno canadiense invitó a los Duques de Cambridge en 2016 y no a Carlos y a Camilla. El heredero temía por su trono. Sin embargo, su esposa no teme nada: incluso le negó a Kate la posibilidad de convertirse en la primera reina plebeya de la familia asegurando que la primera sería ella.

Según esta nueva biografía no autorizada, no solo la sucesión suscita tensiones entre padres e hijos. La tensión entre Guillermo y Harry y su padre, Carlos, viene de atrás. La conexión entre padre e hijos se perdió con el divorcio de Diana Spencer y mucho más después de su muerte. Los jóvenes tuvieron que enterarse de los trapos sucios del matrimonio de sus padres (especialmente el adulterio de Carlos), y este pensaba que la frialdad de sus hijos era debido a que su madre “les había envenenado”. En realidad, ellos solo querían estar al margen del nuevo matrimonio de su padre. Tanto, que para evitar a Camilla y Carlos entraban en Clarence House por la puerta del servicio.