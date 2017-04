Las camisetas de Chanel, Dior o Gucci que todas quieren

29 abr 2017 eva rocha

El nuevo objeto de deseo del mundo fashionista es algo tan sencillo como una camiseta de algodón. Pero no una cualquiera. Se trata de la versión de estilo vintage en color blanco con el gran logo de Gucci estampado cuyo precio son 390 euros.

Fue el desfile de la última colección crucero de la firma italiana el que puso el foco en esta prenda, que enseguida se convirtió en la favorita de influencers de todo el mundo hasta colgar el cartel de "agotado" por unas semanas.

Unisex y con el logo vintage en el centro, así es una de las prendas más buscadas pinit MYPEEPTOES'

Y eso que a la famosa camiseta de Gucci le ha salido una dura competidora: la conocida como "Coco libre" que Karl Lagelfeld subió a la pasarela en Cuba también como parte de su colección crucero. Una larga lista de espera aguarda a quienes quieren hacerse con esta pieza que ronda incluso los 600 dólares en el mercado de segundo mano.

La camiseta que fue la pieza clave del desfile que Karl Lagerfeld organizó en Cuba para presentar su colección Crucero 2017 pinit Gtres'

Algo similar ocurre con la tercera camiseta en discordia, la que Maria Grazia Chiuri coronó como imprescindible de la primavera de Dior en la que puede leerse el mensaje: "We should all be feminist" que tantas famosas lucieron en la marcha femenina organizada en Estados Unidos contra Donald Trump.

Natalie Portman, una de las actrices que pertenecen al selecto club de Dior pinit Gtres'

Tres versiones de un básico del armario entre las que celebrities, blogueras e 'insiders' ya han elegido. Y tú, ¿de qué equipo eres?