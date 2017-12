8 dic 2017

Hace solo un par de días os hablábamos de la carísima falda que Paula Echevarría había llevado para presentar a los nominados de los Premios Feroz. Pues bien, no es la única en llevar puesta una prenda que no nos podemos permitir.

Y es que todo lo que Rihanna toca lo transforma en oro y no pasa desapercibido. En este caso hablamos de un par de calcetines de Gucci, la firma que se ha convetido en el objeto de deseo de casi todas las 'celebs'. Estos calcetines no serían noticia si la cantante no los llevara puestos y si no costaran tanto dinero.

Como de Rihanna nos podemos esperar cualquier cosa cuando de estilismo se trata… La cantante barbadense se ha dejado ver en su cuenta de Instagram con un mini vestido de lo más sexy y los famosos calcetines de Gucci sobre unos mules blancos.

Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 8:20 PST

Al parecer, han sido confeccionados con cristales que conforman el logo de la marca y cuestan nada menos 1.340 dólares... unos 1.000 euros. ¿Creéis que se los ha comprado ella? Nosotras lo dudamos...

GanG Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 9:18 PST

También te va a interesar:

- Las inalcanzables botas de Kendall Jenner

- La carísima falda de Paula Echevarría que no nos podemos permitir