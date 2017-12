5 dic 2017

Paula Echevarría (casi) siempre brilla. Siempre al tanto de las modas, no hay tendencia que se le resista y, tras el batazado estilístico de hace unos días cuando lució unos zapatos algo más grandes de lo que debería haber elegido, la actriz ha intentado resarcirse. Este martes ha presentado junto a Julián López los canditatos a los Premios Feroz con un look glitter perfecto para la Navidad.

CORDON PRESS Paula Echevarría y Julián López CORDON PRESS El look glitter de Paula CORDON PRESS Paula presentó los nominados a los Premios Feroz

Esta vez sí, Paula. La actriz ha jugado con las texturas, los colores y los estampados en uno de los looks más inspiradores que ha lucido en los últimos meses.

Al tratarse de un acto de mañana, le dio un toque casual pero navideño al modelito con una camiseta con brillo de rayas horizontales rosas y negras de Cool the sack, una de sus firmas favoritas. Eso sí, la estrella de su look era la falda galáctica de Gucci con adornos de lentejuelas que representan un planeta y estrellas brillantes como Saturno, que está valorada en 1.900 euros. Remató el look con unos salones rojos de Úrsula Mascaró.

Con las cenas de empresa, la Nochebuena y la comida de Navidad ad portas, el look de Paula Echevarría es perfecto para marcar la diferencia, aunque la falda no se la puedas copiar porque... ¡está agotada!

