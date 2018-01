Victoria Beckham tiene el truco para lucir los vestidos largos en invierno

17 ene 2018

Victoria Beckham siempre es una apuesta segura cuando no sabemos qué ponernos. Victoria nos inspira (y para muestra, estos looks tan sofisticados) y nos acaba de dar la clave para llevar un vestido largo en invierno sin perder el estilo.

GTRES Victoria Beckham derrocha estilo con un vestido estampado GTRES Combina el vestido con unas botas altas y un jersey perskins

Cuando pensamos en los vestidos largos, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de un look de verano. Sin embargo este otoño invierno son todo un 'must have'. Estampados, de tejido fluido... los vestidos largos han triunfado entre los looks de las influencers, pero hasta ahora nadie nos había enseñado cómo llevarlo cuando hace mucho frío.

La diseñadora estrenó un vestido con estampado de flores y media manga muy primaveral al que le dio un toque invernal con una camiseta de cuello Perkins que llevó debajo y unas botas altas de piel de su propia colección.

