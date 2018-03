2 mar 2018

Los lunes y los jueves son sagrados para quienes compran en Zara. Son los días en los que Amancio Ortega repone los estantes de su niña mimada, los físicos y los virtuales, con novedades. Y entre vestidos y pendientes que nos hacen soñar con el verano, la camiseta que será la tentación de toda fan de Zara: la camiseta de logos.

Entre lo hortera y lo trendy, la camiseta de Zara, que es blanca, está cuajada del anagrama ZF que representa a la firma y que ha causado sensación en las redes sociales.

Cuesta 9,95 euros y, por simple que parezca, esta camiseta es toda una declaración de intenciones: orgullosamente vestimos de Zara y no nos importa gritarlo a los cuatro vientos. Si Rihanna viste de Gucci y lleva un total look de la firma cuajado de logos, ¿por qué el resto, que nuestro armario está lleno de ropa de Zara, no vamos a presumir de la camiseta de nuestra tienda favorita?

De momento, está disponible en todas las tallas, desde la S a la XL, pero todo apunta a que en breve se convertirá en la nueva camiseta viral. Además está confecciónada con algodón orgánico que se cultiva mediante prácticas que nos ayudan a proteger la biodiversidad como la rotación de cultivos o la utilización de fertilizantes naturales.

Y si todavía te quedan ganas de logo de Zara, Amancio Ortega propone que la combines con una falda negra asimértica con ZF SS18, pero aún no ha llegado a las tiendas.

