4 abr 2018

Compartir en google plus

Una flamenca bien vestida en la Feria de abril, que se celebra desde el sábado 14 al sábado 21 de abril en Sevilla, no es la bailarina de whatsapp, tampoco la figurita que decoraba las televisiones en aquellos tiempos en los que tenían barriga. Una flamenca bien vestida es la que derrocha elegancia y sigue las tendencias.

Las tendencias que triunfarán en la Feria de abril

“Antes de vestirnos de flamenca, hay que saber que la moda flamenca es el único traje regional que cambia con la moda, así que, el hecho de tener un vestido de flamenca de cualquier año que tanto sea nuestro como heredado o un estilismo aflamencado no es factible. Cada vez hay más pasarelas flamencas donde se pueden ver las tendencias y que demuestran cómo se actualiza el traje de flamenca año tras año”, nos recuerdan los hermanos Fran y Rosa Pedroche, de la firma de moda flamenca e invitada Rosa Pedroche.

El Real de la Feria es un lugar donde, durante una semana se disfruta, se ríe, se canta, se baila y sobre todo es un sitio lucirse, por eso es esencial no cometer los siguientes errores:

1. La flor no se lleva en la oreja. Hubo un tiempo en el que folclóricas como María del Monte e Isabel Pantoja remataban sus looks con claveles en la oreja, pero eso ya es historia. El vestido, la cara, el peinado, y el tamaño de la flor mandan para ver donde encaja mejor. “Donde más favorece la flor es arriba de la cabeza y hacia un lado, por eso me gustan tanto las semicoronas de claveles que las puedes colocar hacia un perfil”, comenta a Mujerhoy,com María Lama de Góngora, de la firma de joyas Lamágora.

Reproducir Pincha en la galería para ver más pendientes y broches que son tendencia

2. ¿Un vestido ancho? ¡Por nada del mundo! El vestido de flamenca, que está confeccionado con materiales más ricos que la bata rociera, se tiene que ceñir al cuerpo como si se tratara de una segunda piel. “Si vas vestida de flamenca nunca llevarás el traje grande o suelto para sentirnos más cómodas, un traje de flamenca es ajustado al cuerpo para realzar la silueta”, advierte la diseñadora Patricia Bazarot.

Reproducir No te pierdas las propuestas más elegantes de la pasarela de Patricia Bazarot

3. El vestido de flamenca no es un disfraz. Cuando te enfundes el traje, no debes sentirte que vas disfrazada. La feria no es una pasarela ni una editorial de moda y el vestido de flamenca es un traje tradicional que sigue las tendencias. Así que olvídate de reciclar un vestido de hace varias temporadas.

Diseños de Rosa Pedrochet pinit

4. Deja las gafas de sol en casa. Las diseñadoras Rocío Miranda, de Mimac Design, y María Lama, de Lamágora, coinciden en que, aunque el sol apriete, las gafas de sol no son aptas para el Real de la Feria. No eres Martirio y no las defenderás con el arte de ella.

5. Complementos en su justa medida. “No somos un árbol de Navidad”, bromea Bazarot. Hay trajes, por el volumen de los volantes, el estampado o la riqueza del tejido, que solo admiten unos pendientes y una flor; otros, más sencillos, combinan a la perfección con todos los accesorios propios de flamenca: flor, pendientes, mantoncillo…

6. Una flamenca nunca irá sin pendientes y menos con unas perlas. Esta temporada se llevan en clave maxi y de inspiración ochentera y son todo un imprescindible. “Podemos ir sin flores, por ejemplo para ir vestidas de flamenca en versión noche. Sin matón siempre que el vestido lo requiera. Pero sin pendientes, "ni mijita" como decimos aquí. No hace falta que sean unos pendientes exclusivamente de flamencas, ponte unas simples argollas dorados o plateadas que todas tenemos de fondo de joyero y conseguirás ir cómoda y muy gitana”, aclaran desde Lamágora.

7. El mantoncillo no se lleva en la cintura. El mantoncillo puede hacer que de un vestido saques varios y esto es una baza cuando no tienes más remedio que repetir traje. Eso sí, no lo coloques en la cintura, mejor sobre los hombros. Eso sí, “tiene que haber una perfecta sinergia entre color de mantoncillo y color de vuestra piel”, advierten desde Rosa Pedroche.

8. Y si no tengo traje, ¿qué me pongo? Vístete elegante, como su fueras a una boda de día, un bautizo o una comunión (ojo, sin tocado): un vestido de cóctel, un dos piezas de pantalón y chaqueta… Rocío Miranda recomienda que reciclemos una prenda con lunares, el estampado por excelencia de la temporada, y unos zapatos con tacón.

Looks de pasarela, influencers y famosas que te inspirarán para vestiren la Feria de abril

Reproducir Nieves Álvarez, con un vestido tubular de lunares de María Escoté

También te puede interesar...

- Looks de famosas e influencers en la Feria de abril

-Marcas de complementos españolas para ser la invitada perfecta

- Manual de estilo para ser la invitada perfecta