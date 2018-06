8 jun 2018

¡Ya es oficial! Aitana Ocaña se ha convertido en toda una 'influencer' y en toda una creadora de tendencias. No solo hablamos de su más de 1 millón de seguidores que tiene en Instagram, sino de que sus prendas no dejan de convertirse en éxitos de ventas (cómo el 'look' que lució en 'Bailando con las estrellas'). Algo parecido ha pasado con el original vestido que lució durante el concierto de los 40 Principales. Un diseño ceñido y muy colorido de María Escoté en el que Cristina Pedroche se ha inspirado para escoger su último 'look'.

No se trata exactamente del mismo diseño ya que los dos vestidos presentan variaciones en las formas y en los colores de la prenda, pero ambos 'looks' son muy similares.

Cristina Pedroche presentaba su vestido en Instagram a través de un 'stories', justo antes de presentarse en el evento del 'reto del sabor Pepsi Max' al que ha asistido.

Un nuevo diseño de María Escoté súper entallado y con diseño de formas de diferentes colores que nos ha enamorado por completo, y que Pedroche ha completado con unos zapatos de tacón fino en rosa claro y tono de labios morado. El resultado... un 'lookazo' de infarto.

El diseño que escogió en su día Aitana combina colores similares al de Pedroche pero con más variaciones en las formas:

Ambos diseños se encuentran aún disponibles en la web de María Escoté. La única diferencia es su precio, ya que el de Cristina Pedroche te costará 250 euros, mientras que el de Aitana te costará 295 euros.

Si quieres conseguir el tuyo ¡date prisa! No sabemos lo que durarán disponibles en la web, el 'efecto influencer' podría colgar el cartel de agotado en pocos días.

