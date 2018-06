8 jun 2018

Paula Echevarría da por terminada la semana con un último 'look' perfecto para estos días en los que el mal tiempo se niega a desaparecer. Un 'look' de entretiempo que la 'it girl' ha conseguido con sus prendas más básicas y al que ha sabido dar ese toque tendencia perfecto con el que salvar cualquiera de nuestros 'looks', hablamos de los lunares.

Uno de los estampados que más arrasa esta temporada, que ya está presente en todas las prendas de las 'influencers' y que la actriz ha incluido a través de unos mules. Sí, ese calzado estrella de la década de los 90 que nunca pasa de moda y que es perfecto para estilizar nuestros pies aportando elegancia a cualquier 'look' que se ponga por delante.

Un 'look', en este caso, con el que Paula Echevarría ha triunfado por completo rescatando prendas de su armario, algunas de ellas 'low cost'. ¿El resultado? Unos pantalones chinos de Zara, una camiseta básica de chico de H&m, una 'blazer' negra de Dolores Promesas, un bolso negro de Sandro y, el toque alegre de este 'look,' unos mules de 'Ursula Mascaró' negros y con lunares blancos.

No importa en que prenda o en que calzado los lleves, la única regla es tener los lunares presentes en nuestro 'look', teniendo en cuenta que cuanto más pequeños sean más estilizarán nuestra figura. Estampado que podrás mezclar con todos los estampados y colores que te propongas y que está hecho para romper con todas las reglas.

Un truco con mil posibilidades diferentes que podrás tener en cuenta a la hora de conjuntar tus propios 'looks' de entretiempo más chics y con el que seguro marcarás tendencia. ¿Ya tienes pensado el tuyo?

