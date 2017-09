¿Quién dijo que las 'curvys' no pueden estar en forma? 10 cuentas de Instagram para inspirarte

7 sep 2017

Puede parecer que 'curvy' y 'fitness' son dos términos opuestos, pero nada más lejos de la realidad... Y es que tenemos 10 ejemplos reales de Instagram que nos demuestran que lo uno no está reñido con lo otro.

Mientras las modelos de Victoria's Secret son ya más atletas que otra cosa y las 'fitqueens' de Instagram hacen rutinas que nos hacen sudar solo de verlas... ¿Qué nos queda al resto de mortales? Pues, aunque no lo parezca, muchos y muy buenos ejemplos.

Porque tener una constitución más rotunda, caderas más anchas, curvas, brazos o 'tripita' no significa que no puedas estar sana y en forma. Y esta colección de modelos, actrices y 'yoguis' nos dan sus claves: ¡acéptate como eres y saca la mejor versión de ti misma!

Las 10 'curvys' de Instagram más en forma

1. Ashley Graham (@theashleygraham): La 'plus size model' más conocida del mundo (con casi 5 millones de seguidores en Instagram) no descuida su físico con múltiples ejercicios que cuelgan en sus redes sociales.

Desde el 'peso muerto' hasta la danza aérea o ejercicios más típicos del 'Crossfit' como el 'tire flip' (volteo de rueda ¡gigante!). ¿Quién dijo que la celulitis era un problema?

2. Iskra Lawrence (@iskra): Iskra se convirtió en fenómeno viral hace unos meses cuando compartió las dos fotos justo encima de estas líneas. La modelo cuenta como pasó una larga etapa de ansiedad y frustración cuando veía sus fotos completamente retocadas con Photoshop... Y veía que la imagen que la devolvía el espejo no era la misma.

Ahora, con tres tallas más sigue siendo modelo, pero también una firme defensora de los cuerpos reales: "Simplemente hazlo por ti, sé que eres lo suficientemente buena y digna de sentirte feliz, sana y segura. Mira por tí, cuídate y brilla". ¡Olé!

3. Ariel Winter (@arielwinter): Conocida por su papel de Alex Dunphy en la exitosa serie 'Modern Family', es también una de las actrices más seguidas en Instagram gracias a su desparpajo, naturalidad y su (porque no decirlo) voluptuoso físico.

Ariel, de hecho, no tiene reparos en lucirse, compartiendo con todos sus seguidores alguna de sus rutinas de ejercicio.

4. Irene Pappas (@fitqueenirene): Una de las 'yoguis' más seguidas de Instagram es Irene Pappas, cuyo físico está lejos de ser ortodoxo...

Y es que a poco que descubrimos su perfil de Instagram, Irene nos demuestra que no importa cuál sea tu constitución, ¡es posible hacer casi cualquier asana! (con el debido entrenamiento, claro está). Recomendado sobre todo para fanáticos del Yoga.

5. Hunter McGrady (@huntermcgrady): Que no te engañen sus fotos: la modelo de tallas grandes Hunter McGrady está en plena forma. Hunter fue además una de las elegidas para formar parte del último especial de bikinis y bañadores de 'Sports Illustrated', luciendo su generosa anatomía con una seguridad contagiosa.

Aunque ella misma recordaba hace poco que no siempre fue así. Con 18 años la rechazaban en multitud de castings diciéndole que estaba "demasiado grande" a pesar de medir 1,80 m y pesar poco más de 50 kilos... Pero un buen día se aceptó y hoy es una maniquí de éxito.

6. Robin Martin (@robinmartinyoga): Aunque no es realmente una 'curvy', Robin Martin es una de las yoguis más conocidas del mundillo de Instagram y el año pasado compartió dos fotos de la misma 'asana'... Separadas por cinco años de diferencia. El cambio salta a la vista. Sobre todo para los que duden de que el Yoga no te pone en forma... Parece que funciona, ¿no?

7. Saffi Karina (@saffi_karina): Su perfil de Instagram lo dice todo: "Curvas. Feminismo. Activista". Saffi es una modelo 'plus size' que trató de abrirse camino en el mundo de la moda con una talla 38... Hasta que se dio cuenta de que "tengo 104 centímetros de cadera que son puro hueso. No hay nada que pueda hacer contra ello, no se van a ir a ninguna parte".

Y no, efectivamente tener 104 centímetros de cadera no es ningún impedimento para hacer ejercicio ¡y estar en plena forma! Sólo tenemos que ver lo duro que entrena la buena de Saffi para darnos cuenta.

8. Bree Warren (@breekwarren): Como buena australiana que es, Bree es una auténtica apasionada del surf y sus generosas curvas no impiden que esté en plena forma. Asidua al gimnasio, Bree además es fundadora de una marca de bañadores "para mujeres reales", asegura. De hecho no tiene ningún inconveniente en lucir sus propios modelos. Y le sientan de maravilla.

9. Marquita Pring (@marquitapring): En el heterogéneo perfil de Instagram de la modelo 'plus size' Marquita Pring podemos verla desde comerse una porción de pizza sin complejos... Hasta machacarse en el gimnasio con unos guantes de boxeo o levantando unas enormes pesas. "Vive más allá de etiquetas" reza en su perfil. Y sin duda que lo cumple.

10. Jess King (@jessraeking): También 'plus size', Jess King es una modelo australiana que ha desfilado por todo el mundo sin complejos y que presume de estar en forma a través de los vídeos y fotos que cuelga. Justo encima de estas líneas la vemos haciendo press de piernas sin complejos. ¡Pura energía!