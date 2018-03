14 mar 2018

1. Desayuna fuerte. Justo esa semana que te vas a saltar el gimnasio sé estricta y disciplinada con el desayuno. Uno saludable debe ser rico en proteínas para que te ayude a controlar el apetito a lo largo del día, y así puedas reducir el picoteo entre las comidas.

2. En el resto de las comidas reduce las porciones a la mitad. Come menos es una manera segura de perder peso. Utiliza un plato pequeño. Come con una cuchara de postre y mastica despacio. Concéntrate en consumir más carne, pescado y verduras que carbohidratos.

3. Consume casi cero carbohidratos. No es un régimen a perpetuidad, para esa semana que no vas a ir al gimnasio. Come más proteínas para controlar el hambre. Y cuando vuelvas al gym vuelve a los carbohidratos, aunque nunca deben ser procesados

4. Bebe agua, toda la que puedas. Un vaso antes y después de comer. El agua no tiene calorías, y comerás menos. Te hidratará y te ayudará a mantener a largo plazo el peso perdido.

5. Duerme. Mientras más cansados, más comemos y peor. El agotamiento nos lanza en brazos de la comida recompensa. Léase dulces y comida basura. Asegúrate suficientes horas de sueño para evitar los atracones.