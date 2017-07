12 jul 2017

El momento álgido de la última gala de los martes de 'Supervivientes' estuvo protagonizado por la mujer que ha convertido esta edición del formato del hambre en un hit de audiencia: Lucía Pariente. Cómo será el agradecimiento que el programa y Telecinco todo le tiene a esta señora, que Jorge Javier le dio ayer las gracias expresamente "por ese martes que nos regalasteis tu hija y tú y a partir del cual mucha gente se enganchó" y volvió a besarla de alegría tras la emisión de un vídeo en el que la vemos una vez más insultando de la peor manera posible. El temperamento y la mala educación de la madre de Alba Carrillo es el secreto del éxito de 'Supervivientes 2017'.

Aunque ya habíamos visto parte de su encontronazo con Kiko en la casita del árbol, fue ayer cuando pudimos contemplar en toda su extensión la retahíla de insultos que salieron de la boca de Pariente, suficientes como para que la organización la sacara a toda prisa del habitáculo. Un resumen: "Me reiré de ti en tu cara, vago, pendenciero".

"Por donde sus cojones pasan hacen surco". "Que necesito dar una vuelta. ¿Qué parte no entiendes, que ya sé que la frase es muy larga para ti, tonto más que tonto". "Una mierda para ti". "Toma bobón. Vago, guarro y pendenciero". "Vamos perrito. Ladra un poquito". "Mamarracho, 'pringao', mantenido. A la calle". "Sinvergüenza". "Torturador". "Ten cuidado, cuando hables conmigo no te toques ciertas partes". "Guarro que eres un guarro". "Sucio que eres un sucio".

"Madre mía, te vuelves totalmente loca", le decía Jorge Javier. "Cada vez que lo veo me afianzo más en mí", contestaba ella. "Como concursante eres maravillosa, pero solo te voy a decir dos palabras: no tienes razón", replicaba Vázquez. "Es que no la tienes. Es acoso y derribo Lucía. ¿Pero no te das cuenta de que eres una termita y el tío tiene mucho aguante?". Sin embargo, no hubo castigo olímpico tras el derrape de Pariente, sino cierto aplauso. Al final del vídeo de Lucía, el presentador zanjó la cuestión de la siguiente manera: "Es grande, es grande. Es maravilloso". Para la audiencia del concurso, se entiende.

Quedan, para esta última semana de concurso, algunas preguntas que probablemente no vayan a tener respuesta. Por ejemplo, la razón de la especialísima protección y favoritismo que Jorge Javier Vázquez le tiene a Paola Caruso, la explosiva italiana que ya ha estado en las ediciones de 'Supervivientes' y 'Mujeres y hombres y viceversa', en Mediaset Italia. O una pregunta que dejó en el aire Juan MIguel sobre Iván y Alejandro: "Algo pasa entre los dos que se maltratan, que se insultan pero están juntos". ¿Han hecho un pacto?