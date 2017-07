Enrique Iglesias, abucheado en su concierto en Santander

16 jul 2017 MUJERHOY

Enrique Iglesias se subió al escenario en El Sardinero (Santander) para ofrecer a su público su único concierto en España. El artista confesó sentirse nervioso instantes antes de comenzar el directo. Al ritmo de 'Súbeme la radio', su más reciente éxito, daba el pistoletazo de salida a un show que acabaría con una gran pitada por parte de los asistentes.

Después de interpretar algunos de sus temas más populares, Iglesias cantó 'I like it' y una nube de confetti, humo y pirotecnia indicaban que el final había llegado. El cantante abandonó el escenario y las luces se encendieron. El público esperó, pensando que el artista regresaría para completar el directo con temas como "Experiencia religiosa" que no habían sonado durante el concierto. Pero, Iglesias no volvía y comenzaron los abucheos en señal de indignación por parte de los miles de seguidores que se encontraban en el recinto.

Los pitidos se hicieron cada vez más sonoros ante la incredubilidad de un público que esperaba ansioso que el artista se despidiera de ellos o presentara a los músicos que le habian acompañado sobre el escenario. Con los técnicos desmontando el escenario, los asistentes se marcharon resignados mientras gritaban: "Manos arriba, esto es un atraco" o "fuera, fuera".

