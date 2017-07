Terminó la luna de miel entre Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez

28 jul 2017

Ayer discurrió como estaba previsto la gala final, "ajuste de cuentas", de 'Supervivientes', el reality que tantas alegrías ha dado está temporada a Telecinco y, sobre todo, a Jorge Javier Vázquez, su presentador. Vázquez admitió en la gala de la final que el concurso le había rescatado de la peligrosa zona del "presentador quemado", de manera que encara con fuerzas renovadas su reto al frente de 'Gran Hermano'.

Desafortunadamente, ayer no estuvo muy inspirado durante la gala, todo el rato interrumpida por sus bromas y coqueteos con los tronistas presentes, de forma que los espectadores supimos más de sus chistes que de las revelaciones de los concursantes. Cómo estaría de reafirmado Vázquez, que no le pasó a su favorita Alba Carrillo la chulería de la que suele dar muestra, hasta el punto de salir esta última tarifando, con el consiguiente bajón de interés del programa.

"Podrías hacer bromas con alguien que no sea mi madre", le pidió la ex supermodelo. "Yo te la lanzo", insistía la rubia, evidentemente molesta. "Perdona, pero no te la voy a coger", replicó el presentador. "Qué injusta eres. Porque si hay alguien que os ha apoyado ha sido este que está presentando. Si te molesta que le haga bromas a tu madre, no tengo ningún problema en tratarla con frialdad y distanciamiento. La cara que tienes no me va a amargar esta gala final de 'Supervivientes'".

Después de este chaparrón de Jorge Javier, Alba Carrillo desapareció repentinamente. Una pena. Todo el trabajo de remozado de su imagen que logró durante su paso por la isla, echado a perder por un orgullo mal entendido. Orgullo y prejuicio.