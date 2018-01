Viajes de invierno para 'singles': las estaciones de esquÃ­ donde mÃ¡s se liga

16 ene 2018

El esquí (y el 'snowboard') son disciplinas muy completas para ponernos en forma, ya que con su práctica ejercitamos todo el cuerpo, además de fortalecer brazos y piernas y mejorar el equilibrio y la coordinación. Por si fuera poco, nos permite conocer estaciones de invierno tan espectaculares como las que te proponemos aquí y, ahora, además, nos hemos dado cuenta de otro beneficio de estos deportes: ¡son perfectos para ligar!

Siempre hemos pensado que lo del flirteo en el gimnasio no era más que un mito, al menos si nos tomamos en serio nuestro entrenamiento y no vamos al 'gym' solo a entablar relaciones sociales y hacernos 'selfies' con nuestro 'fit look'. Por eso, una escapada a la nieve, el entorno idílico y el ambiente 'après ski' se antojan como una oportunidad de oro para conocer gente interesante (después de ponernos, de verdad, en forma).

Como nos cuentan desde Happn, "un viaje para esquiar es una gran ocasión para hacer deporte y para desconectar, una aventura que permite disfrutar de la naturaleza, donde se puede respirar una atmósfera de tranquilidad y felicidad, en la que la gente se siente mucho más relajada y abierta para conocer a otras personas. Un telesilla, unas clases con monitor, tomando algo caliente después de esquiar o una fiesta 'après ski' son lugares donde un encuentro inesperado se puede convertir en un momento mágico, en el que una persona especial pueda aparecer de repente en tu vida".

Pero, ¿qué estación deben elegir los 'singles' con ganas de deportes de invierno que quieran conocer a alfuien especial?

"Puede ser porque es la estación de esquí más grande del sur de Europa, con más de 210 kilómetros de extensión, o por su posición casi estratégica entre Francia y España, dos de los mercados europeos con más usuarios de Happn, pero Grandvalira es, sin comparación, la estación en la que más se puede ligar tanto por número de usuarios, como por la actividad de estos dentro de la app (el 25% de la actividad en esta app desde las estaciones de esquí observadas se hicieron en Grandvalira)", nos cuentan desde el departamento de prensa de la aplicación.

Las 10 estaciones de esquí donde más se liga Grandvalira (Andorra) Vallnord (Andorra) Sierra Nevada (Granada) Baqueira-Beret (Lleida) La Masella (Girona) La Molina (Girona) Formigal (Huesca) Cerler (Huesca) Astún (Huesca) Candanchú (Huesca)

Ahora, además de tener en cuenta el número de pistas, los kilómetros esquiables, el paisaje o la oferta de ocio que ofrecen las diferentes estaciones (nuestras favoritas, aquí), también puedes tener en cuenta esta lista. ¿Empezamos a organizar nuestra próxima escapada a la nieve?

