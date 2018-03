16 mar 2018

Compartir en google plus

Alfred y Amaia acudieron a la gala de los Premios Cadena Dial, donde volvieron a enamorar con su complicidad en el escenario y orecieron la versión final, en directo, de 'Tu canción', el tema con el que actuarán en el Festival de Eurovisión.

Los 'triunfitos' prefirieron no desvelar nada de cómo será la puesta en escena para el festival, aunque que aseguraron que no será muy distinta de la que hicieron en 'OT', "salvo por los pianos, que no van a estar".

En cuanto a sus planes de futuro, confiesan que ven muchas posibilidades para abrirse camino en la industria musical. Y, aunque aún no quieren dar detalles de por dónde se están moviendo, lo cierto es que ya están componiendo nuevos temas y están "abiertos a hacer colaboraciones" con otros artistas.

Ellos no fueron los únicos participantes de 'OT 2017' qu eestuvieron en la gala celebrada en Tenerife. Roi y Cepeda también atendieron a los medios y aseguraron que, aunque se sienten queridos, hay de todo... "También hay 'haters'", declaraba Cepeda. Eso sí, reconocían que es mas el cariño que el odio que reciben y que ese cariño, es "inagradecible" -palabra inventada por Roi-.

¿Harán algún tema mano a mano? No se les veía muy convencidos... De momentos ambos se encuentran trabajando en sus carreras en solitario.

Y comiendo, porque Cepeda desveló que, tras colga en su cuenta de Instagram un 'stories' con su tortilla de patatas y queso de cabra, la gente no para de regalarle tortillas.

Seguro que también te interesa...

Premios Cadena Dial: el tierno beso de Cepeda a Aitana

Rozalén sobre la madre de Gabriel Cruz: "Ha dado un gran mensaje de amor"

Antonio Carmona habla sobre el debut de su hija Lucía en la música

El consejo de Pastora Soler a Alfred y Amaia para Eurovisión

Amaia y Alfred estrenan el videoclip de 'Tu Canción'

Alfred celebra su 21 cumpleaños junto a Amaia

Alfred felicita a Amaia en el Día de la Mujer

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo