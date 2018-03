16 mar 2018

Pastora Soler fue premiadas en los XXII Premios de Cadena Dial. Y la pudimos volver a ver disfrutando sobre el escenario y muy emocionada con su regreso. Lo hizo en una gala en la que coincidió con numerosos artistas, entre ellos, Alfred y Amaia, a quienes les dedicó unas bonitas palabras de ánimo para defender el tema 'Tu canción' en Eurovisión el próximo 12 de mayo.

"Les veo con mucho temple y con mucha tranquilidad. Vienen de un programa en el que han hecho directos todas las semanas. Creo que eso da muchísimas tablas para no pasar ese nervio", decía en referencia a los 'triunfitos' -que también hablaron en esta cita en Tenerife-.

"En su día, cuando fui a la Academia, vi que ese es un escenario que impone muchísimo y hay que tener una cierta experiencia. Ellos acaban de salir, pero vienen de un bagaje en televisión que les va a dar muchísima seguridad. Creo que lo van a hacer muy bien". También aseguró que confía en que "quedarán muy bien clasificados", pero que si no es así "todos nos sentiremos muy representados con esa canción".

Con respecto a su vuelta a los escenarios, reconocía que "está siendo más que soñada". Y confesaba que disfruta con cada concierto. "Ya he hecho más de 15 conciertos y estoy disfrutando cada día más con ellos, y, al final, es eso lo que quiero. Ahora, mi objetivo es no ponerme metas, disfrutar del camino y de cada concierto. Están siendo muy especiales, porque en cada uno me reencuentro con ese público que me estaba esperando y cosas como este premio, te dan más energía".

