Premio Mujerhoy: Ana Rosa Quintana

28 ene 2017 B. Navazo MAdrid

"Yo me metí a periodista como otras se meten a monjas", dice la reina de la televisión (Madrid, 1952) para explicar su devoción por una profesión que entiende, más que como un trabajo, como un estilo de vida. Más amiga del carpe diem que de nostalgias, no le gusta echar la vista atrás, pero un repaso rápido a su carrera arroja méritos sobrados: 35 años de trayectoria, cerca de 30 haciendo programas diarios, una revista con nombre propio que ha cumplido tres lustros y una empresa, Cuarzo producciones, de la que han salido programas como Cuarto Milenio, En el punto de mira y, por supuesto, El programa de Ana Rosa, líder de audiencia en su franja horaria y que acaba de celebrar 12 años en antena.

Mujerhoy: Eso son muchos días de directo...

Ana Rosa Quintana: Más de 3.000 programas. Es casi un milagro que solo se puede hacer con mucha motivación. No te puedes levantar cada día a las cinco y media, y hacer cuatro horas de directo si no te emociona lo que haces.

Mujerhoy: ¿No sufre el clásico ataque de pereza el domingo por la noche?

Ana Rosa Quintana: ¡Claro! Pero lo que me da pereza no es ir a trabajar, sino madrugar. Me cuesta no poder salir por las noches, al cine o a cenar. Soy muy noctámbula.

Mujerhoy: ¿Es usted periodista 24 horas, continuamente conectada?

Ana Rosa Quintana: Sí. Me acuesto escuchando las tertulias políticas en la radio y viendo en el iPad los periódicos digitales. Estoy siempre pendiente de las noticias, incluso en vacaciones, porque no lo veo como una obligación. Me metí a periodista, igual que te metes a monja.

Mujerhoy: ¿Y cómo logra no perder la motivación?

Ana Rosa Quintana: Al ser productora, trabajo con la gente que quiero y poder elegir a tus compañeros lo hace todo mucho más fácil. Otra cosa fundamental es no entrar en la zona de confort, acomodarte en algo en lo que te crees que lo sabes todo y eres el más listo. Por eso es importante estar rodeado de gente objetiva.

Mujerhoy: ¿Los premios ayudan? ¿Qué supone para usted el premio Mujerhoy?

Ana Rosa Quintana: ¡Ya tenía ganas! He sido finalista varias veces, pero nunca me lo daban, y empezaba a parecer Leonardo DiCaprio en los Oscar. Los premios se agradecen muchísimo, todos, sobre todo los que son por votación popular. Si estás haciendo un trabajo que depende del público, son una especie de señal de que no lo estaremos haciendo tan mal.

Mujerhoy: ¿Cómo ve el periodismo?

Ana Rosa Quintana: Estupendo. Hombre, está en un momento de cambio tecnológico, pero al final la gente siempre necesita que le cuenten historias. Y eso somos los periodistas: transmisores de historias, juglares.

Mujerhoy: ¿Le queda algo en el tintero?

Ana Rosa Quintana: Siempre quedan cosas por hacer, mil cosas. Pero he sido reportera, presentadora, redactora jefe de informativos en la radio... Y ahora este programa, que es como todo eso junto y en directo. Lo único que no me gusta hacer son programas grabados. Yo solo trabajo en directo porque me gusta la adrenalina.