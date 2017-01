Premio Mujerhoy: Carme Ruscalleda

28 ene 2017 B. Navazo Madrid

Quería ser artista. Y lo logró, aunque sus padres no le permitieron dedicarse a las bellas artes. El menú degustación del restaurante Sant Pau es un catálogo de 14 estilos pictóricos: figurativo balear (tomates, sobrasada, pan, aceite, perejil), abstracto catalán (coca, cebolla, fresa y piquillo, caviar de berenjenas), realismo mágico mexicano (gamba, mole verde, hojas y flores)...

Por la maestría alcanzada en sus restaurantes de Sant Pol de Mar, Barcelona y Tokio, Ruscalleda (Barcelona, 1952) es la mujer con más estrellas Michelin (siete), y tiene el Premio Nacional de Gastronomía y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.

Mujerhoy: ¿Todo empezó jugando a las cocinitas?

Carme Ruscalleda: Jugué, claro: la arena era arroz y las hierbas, gambas... Sin imaginación no hay cocina. Y es importante ser inconformista y la convicción de que todo puede mejorar.

Mujerhoy: 28 años después de abrir su primer restaurante, ¿lo sabe todo sobre cocina?

Carme Ruscalleda: Nooo, claro que no. Me atrapa la ilusión del descubrimiento, encontrar técnicas, sabores, productos. Solo sé que no sé nada. Ese es el gran aprendizaje de una vida aprendiendo.

Mujerhoy: ¿Siempre tuvo clara su vocación?

Carme Ruscalleda: Quería ser artista, pero la vida me ha premiado con una profesión que me permite pintar, modelar y sirve para comer. La cocina es el arte más completo. Me encanta cuando el cliente se para, admira el plato y dice: "¡Me duele romperlo!". Yo digo: "Es para que lo destruyas, lo degustes y te lo lleves contigo".

Mujerhoy: ¿Agradar al cliente es el objetivo?

Carme Ruscalleda: Da sentido al esfuerzo del día a día, carga las pilas al equipo.

Mujerhoy: ¿No persigue estrellas Michelin?

Carme Ruscalleda: Las estrellas llegan tras un esfuerzo previo. El objetivo tiene que ser culminar las expectativas de cada persona que viene.

Mujerhoy: ¿Por qué cree que hay menos chefs reconocidas?

Carme Ruscalleda: Hace años, Ferran Adrià dijo: "Habrá tantas como ellas decidan". Y es así, porque una mujer se lo piensa antes de afrontar un trabajo al que dedicas la vida. Habrá tantas como digan a su pareja: "Sígueme". La familia es la empresa más compleja y ella se sigue sacrificando.

Mujerhoy: Sus dos hijos han heredado su pasión por la cocina...

Carme Ruscalleda: Se han contaminado. Que tu profesión te divierta y te permita sentir ilusión por descubrir, es el gran premio de la vida.

Mujerhoy: ¿Qué significan los premios?

Carme Ruscalleda: Estimulan, dan energía. Pero llegan porque me acompaña un equipo que se esfuerza; una persona lidera, pero detrás hay una gran orquesta humana.

Mujerhoy: Rechazó, sin embargo, el reconocimiento como la mejor chef femenina del mundo. ¿Por qué?

Carme Ruscalleda: Me molestó el concepto: si se premia el mejor restaurante, ¿por qué de esa lista se saca a las mujeres? Si dieran el premio al mejor cocinero negro o gay todos se llevarían las manos a la cabeza. ¡Por favor, respeto! No tolero que se rían de las mujeres.

Mujerhoy: ¿Se siente usted referente?

Carme Ruscalleda: He abierto una puerta y otras ven que podemos hacerlo. A las jóvenes les digo: "La primera que debe creer en ti eres tú".