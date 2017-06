El truco antipaparazzi de Katy Perry es letal

15 jun 2017

Katy Perry lo está dando todo para promocionar su nuevo disco, 'Witness', con el que trata de dar un giro creativo a su carrera justo en la manera en que Madonna nunca lo haría: renegando de ella misma. La cantante ha explicado a The New York Times que ha evolucionado y ya no tiene nada que ver con la mujer que cantaba "I Kiss A Girl" y similares, además de renunciar a lo que ahora considera una imagen hipersexualizada fuera de lugar.

Además, ha hablado de sus tendencias suicidas, calificado a todos sus novios en función de su comportamiento en la cama y pedido perdón a su archienemiga Taylor Swift. Está realizando una promoción desatada, quizá porque su disco tiene unas críticas no demasiado buenas, de ninguna manera las que Perry esperaba para su metamorfosis total. Y si la crítica no la está tratando demasiado bien, puede que los premios tampoco lo hagan después de sus últimas declaraciones: ha explicado que no tienen ningún valor, que son "una impostura, un constructo" y que no representan a la audiencia.

Nos quedamos, de todo este torrente de declaraciones inesperadas, con la única genialidad original que ha salido de su boca en los últimos días: su truco para amargarles la vida a los paparazzi. Perry les da donde más duele: en el bolsillo. Para evitar que puedan vender fotos suyas día tras día, la cantante sale todos los días de casa vestida con el mismo chándal, de manera que no se distinga una jornada de la anterior. Una gran idea para famosas agobiadas y una mala noticia para los fotógrafos de 'celebrities'.