David Beckham nos vuelve a enamorar en su visita Madrid

21 jun 2017

David Beckham ha visitado Madrid como embajador de Biotherm Homme, y nosotras hemos tenido la suerte de verlo y hasta de fotografiarnos con él. Elegante, sin dejar de sonreír, el ex futbolista se paseó entre las cientos de periodistas e influencers de belleza que acudimos a la Casa de Velázquez (Ciudad Universitaria) y accedió, a pesar de sus guardaespaldas, a fotografiarse con todas.

David Beckham, que lleva un año siendo imagen de Biotherm Homme, posó primero en el photocall ante los medios de comunicación gráficos, donde también pudimos ver a otras celebrities, como Ariadna Artiles. Después de dirigir unas palabras al público, en las que aseguraba estar "encantado de visitar Madrid", el británico se paseó entre los invitados y durante un buen rato accedió a todas las peticiones. Eso sí, David apenas abrió la boca.

El marido de la ex Spice y ahora diseñadora de moda, Victoria Beckham, se visitó como un auténtico gentleman, con un traje de cuadros Príncipe de Gales en tonos beiges y marrones, que contrastaba con el azul cielo y oscuro de su camisa y su corbata. Su dos piezas se adaptaba a su figura apolínea como si se tratara de una segunda piel.

Completó el look con unos zapatos marrones de estilo Oxford. Un poquito de calor tuvo que pasar, ya que a pesar de la lluvia, la temperatura era alta en la capital. Pero un auténtico gentleman ni siquiera suda, al menos no se ve. David Beckham completó su look con peinado pintoresco: un moño ‘bun’ al más puro estilo Leonardo di Caprio.

Gtres David Beckham posando en el photocall siempre sonriendo. Gtres El peinado de David Beckham.

A sus 42 años el británico sigue siendo uno de los hombres más sexys del planeta. Sus arrugas y patas de gallo no le restan ni un ápice de atractivo. Sus fotos en Instagram con sus 4 hijos, sobre todo con la pequeña Harper, son otro punto a su favor. Nos derretimos ante esas instantáneas llenas de amor y que nos hacen pensar en que Beckham es el perfecto padre de familia. Además de modelo, ex futbolista, empresario, etc.

Beckham nos ha vuelto a enamorar como ya hiciera hace años cuando jugó en el Real Madrid. Nuestra próxima cita quizás sea en el estreno de su película. Sí, también es actor, y el 11 de agosto está previsto que se estrene en nuestro país 'Rey Arturo: La leyenda de Excálibur' con Guy Ritchie como director. ¿Volverás David? ¿Te han quedado ganas después del acoso al que te sometimos ayer?

Si quieres conocer un poquito más del británico, sus secretos de belleza, cómo es su vida familiar o su trabajo con Unicef, no te pierdas esta entrevista.