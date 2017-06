Ariadne Artiles se viste como para ir a la cama en su cita con David Beckham

21 jun 2017

David Beckham ha estado en Madrid y ha revolucionado la ciudad, como ya te contamos el martes en nuestra cuenta de Instagram. El que fue jugador del Real Madrid visitó la ciudad para dar a conocer las novedades de Biotherm, la firma de la que es imagen, y Ariadne Artiles no quiso perdérselo. No todos los días se tiene a una estrella al lado.

GTRES Ariadne Artiles, espectacular con un mono de satén GTRES Apostó por el tejido favorito de las famosas para el verano

La modelo canaria dio una lección de estilo con un mono de satén blanco con vivos negros, escote pronunciado, pernera ancha y cinturón a juego que firmaba Elisabetta Franchi. Era imposible no fijarse en ella.

Artiles demostró que menos es más y que la comodidad no está reñida con la elegancia. Su look no podía ser más sofisticado y glamuroso gracias al satén, el tejido con el que estaba confeccionado su 'jumpsuit', el preferido de las celebrities.

Bella Hadid fue de las primeras en apostar por el satén hace más de un año en el Festival de Cine de Cannes y desde entonces otras se han sumado a esta tendencia, como Rihanna o Emily Ratajkowski