Blogueras: espejos, humor y amor

2 dic 2017 MUJERHOY

Compartir en google plus

El universo de Mujerhoy.com se expande con nuevas incorporaciones como la ácida y misteriosa Personal Lover, que en su blog 'Adictas al amor' le toma el pulso a peliagudos asuntos como las inconfesadas (pero no tan excepcionales) infidelidades o a la auténtica diferencia entre 'sológamo' y monógamo. Por su parte, Pilar Lucas continúa con su blog 'El maquillaje de las estrellas', pero ahora con prácticos vídeotutoriales, con los que podrás hacer tuyos los trucos y las anécdotas de las celebrities. ¿A qué esperas?

Adictas al amor

De Eva y Adán… a Bisbal y Chenoa: Personal Lover.

Todo sobre el blog Personal Lover de Ana Santos

Soy de ese tipo de personas que escuchan las conversaciones de las parejas en los restaurantes; de las que se quedan mirando a los novios que discuten en Ikea; de las que lloran en las bodas. Me gustan las comedias románticas, los dramones decimonónicos y (sí, lo confieso) las revistas del corazón. Sin embargo, soy una soltera vocacional y algo descreída. Por eso utilizo mi olfato periodístico, mi curiosidad insaciable y la cotilla que llevo dentro para tratar de descifrar los entresijos de la pasión romántica.

'El amor mueve el mundo' es la típica frase que sueltas en una reunión y te acusan inmediatamente de cuñadismo. Pero, por una vez y sin que sirva de precedente, defendamos al cuñado de turno porque tiene más razón que un santo. Pensemos en el inicio de los tiempos, con Adán y Eva, y en el actual siglo XXI, con Bisbal y Chenoa. ¿Qué ha cambiado?

Nada y todo. El amor sigue siendo ese 'sentimiento de entrega hacia otra persona que nos atrae, nos completa, alegra y da energía para vivir, comunicarnos y crear' –¡qué intensa la Real Academia Española!–, esa locura transitoria que nos hace perder la cabeza, nos instala cara de tontas y nos hace hablar con diminutivos.

Personal Lover. pinit

Pero las relaciones amorosas se han enrevesado tanto como la política. Eso de 'naces, creces, te casas y te mueres' pasó hace mucho a la historia. Ahora nuestro currículum sentimental puede ocupar varios folios y dar fe de que hemos vivido en una montaña rusa de relaciones. Nos casamos, nos arrejuntamos, nos divorciamos y nos volvemos a casar. Vivimos solas, ligamos por internet, practicamos sexo ocasional y recurrimos al ex. Somos fieles, infieles, monógamas sucesivas, poliamorosas y solteras pero jamás solteronas. Luchamos por ser madres o reivindicamos no querer serlo. Nos definimos como heterosexuales, gays, bisexuales y lo que se tercie. Tradicionales o subversivas. Pero si alguien nos parte el corazón, reaccionamos como debían de hacerlo nuestras antepasadas de la era de las cavernas: con risas, lágrimas y crujir de dientes.

De todo esto, y de algunas cosas más que irán surgiendo por el camino, va este blog que solo pretende abordar con sentido del humor esa cosa llamada amor. Quedan todas ustedes formalmente invitadas a acompañarme en esta aventura que comienza.

¿Quieres leer más? Descubre los siguientes artículos:

- 'S.O.S.: Cyranos digitales'

- 'El amor en los tiempos de Tinder'

- 'El club de los sólogamos'

- 'Esa cosa llamada amor'

- '¿La familia política? Lejos, gracias'.

Maquillaje de estrellas

La belleza que nos empodera: Pilar Lucas.

Todo sobre el blog Maquillaje de estrellas de Pilar Lucas

Me gusta pensar que ayudo a la gente a sentirse más guapa. ¿Frívolo? Puede... Pero también es algo que nos hace un poquito más felices. Porque el maquillaje no consiste en tapar y esconder, sino en todo lo contrario: es una herramienta para que las mujeres (¡y los hombres!) potenciemos nuestra belleza individual, esa que nos hace únicas. Ser la mejor versión de nosotros mismos es algo que nos empodera. Y yo quiero poner mi granito de arena (o de maquillaje) para que todas podamos sacar partido a nuestro rostro.

Pilar Lucas. pinit

Llevo muchos años trabajando con los pinceles. ¡Mas de dos décadas! Comencé a los 16 años en la cadena Rizos, a los que debo todo lo que sé de peluquería, y a los 18 entré en Bellas Artes, donde nació mi entusiasmo por el maquillaje. Ambos, peluquería y maquillaje, me dan la oportunidad de crear looks, jugar con colores y texturas y crear, para cada persona, un maquillaje diferente que resalte sus virtudes de forma individual. Además, tengo una escuela de maquillaje para profesionales, 'The Artist Talents', para mujeres que quieren aprender de mis experiencias.

Por todo eso, me encanta tener el blog 'Maquillaje de estrellas', esta plataforma maravillosa que me ofrece Mujerhoy para que mis conocimientos y mis tutoriales de maquillaje (¡atenta a mis nuevos vídeos!) puedan llegar a todas las mujeres interesadas en esos truquitos beauty que tan bien (y tan poderosas) pueden hacernos sentir.

Puedes encontrar:

- 'Cómo encontrar la máscara de pestañas perfecta'

- 'Moñito italiano fácil'

- 'Seis looks exprés de fiesta'.