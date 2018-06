20 jun 2018

Sara Sálamo vive una de sus etapas profesionales (y personales) más intensas. Inmersa en el rodaje de la serie 'Brigada Costa del Sol' que prepara Netflix en colaboración con Mediaset España estrena en los próximos días tres películas, 'Las grietas de Jara' (22 de junio), '#Seguidores' y 'Todos lo saben' (14 de septiembre). En el ámbito personal, su relación con el jugador Isco Alarcón, que se encuentra estos días en Rusia participando en el Mundial de fútbol, parece ir viento en popa, a juzgar por los mensajes que ambos se envían a través de las redes sociales.

Aprovechamos uno de sus escasos huecos libres en el rodaje de la serie, en el que por cierto sufrió un golpe y tuvo que seguir rodando con el pie lesionado, para saber cómo conciliará su vida personal y profesional durante los próximos meses.

Mujerhoy: Le hemos visto hace unas semanas en Cannes junto a grandes estrellas como Penélope Cruz, Javier Bardem, Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Ricardo Darín... ¿cómo fue para usted trabajar con ellos?

Sara Sálamo: Poder trabajar con los mejores es siempre un regalo. Y en esta producción esta máxima se cumplía tanto en el equipo artístico, como en el equipo técnico. Aprendí mucho en el rodaje. Incluso en la presentación de la película. Y no sólo a nivel profesional, sino a nivel humano. Ha sido una experiencia de las que dejan huella. Además, me llevo muchos amigos. Personas que he admirado siempre y que ahora las sigo admirando desde la cercanía y el conocimiento.

Mujerhoy: ¿En qué se diferencian la Sara Sálamo que veremos en 'Las grietas de Jara', de la de 'Seguidores' o la de 'Todos lo saben'?

Sara Sálamo: Diría que lo único que comparten los tres personajes es el caparazón, pero ni siquiera es del todo cierto. Son tres roles que nada tienen que ver los unos con los otros. No sé lo que mas podría sorprender a los espectadores, son ellos los que tendrán que decirlo. Son tres producciones en las que mi implicación profesional ha sido muy intensa. Desde el personaje de 'Las grietas de Jara', donde tuve que trabajar el acento argentino, pasando por 'Seguidores' donde las escenas de violencia eran grabadas casi en una sola toma y en condiciones bastante extremas, hasta 'Todos lo saben', donde en un rodaje de quince semanas me dejé guiar a merced de que un director tan talentoso como Asghar, que nos modeló a su antojo. Lo que si tienen en común los tres proyectos es que hemos trabajado muchísimas personas de manera feroz para que el público disfrute.

Mujerhoy: Muchas aspirantes a actriz la ven como un referente. Les gusta su imagen, su trayectoria y su humildad. ¿Qué cualidades debe tener una actriz para triunfar?

Sara Sálamo: Para poder dedicarte a esto es necesario ser tenaz, constante, responsable y amar la profesión. Por supuesto sin olvidarnos de reciclarnos con formación constantemente. Y arriesgar y tirarte a la piscina con cada personaje. Y tratar de ser una esponja, aprendiendo de cada uno de tus compañeros y directores, para poder obtener lo mejor de su talento.

Mujerhoy: ¿Cómo cuida su alimentación y su rutinas de actividad física para poder seguir su ritmo profesional?

Sara Sálamo: El yoga es mi actividad cumbre en este momento vital. Intento cuidar mucho mi alimentación, y tener hábitos saludables para cuidar mi herramienta de trabajo.

Mujerhoy: ¿Cuál sería la dieta de Sara Sálamo?

Sara Sálamo: Soy vegetariana desde hace dos años, por el amor y el respeto que siento hacia los animales. No intento adoctrinar a nadie, cada persona es un mundo y creo que no existe una formula secreta o patrón a seguir para estar saludables, pero en mi caso, desde que soy vegetariana, todas las analíticas me salen perfectas, y me siento con mucha más energía.

Mujerhoy: Su imagen atrae las marcas 'beauty', ¿cuál es su rutina de belleza?

Sara Sálamo: Principalmente la hidratación. Creo que es fundamental, tanto para el cuerpo, el rostro, y por supuesto el cabello. La alimentación también es fundamental para poder tener una piel bonita, y que podamos luego utilizar el maquillaje que nos apetezca.

Mujerhoy: ¿Es cierto que en más de una ocasión se ha cuestionado en más de una ocasión que su belleza sea natural?

Sara Sálamo: Sí, en más de una y en más de dos. Pero por el momento solo me he sometido a una operación: ¡Apendicitis! La edad de momento juega a mi favor. Y no tendría ningún reparo en confesar que me he hecho algún arreglito.

Mujerhoy: Recientemente se ha mostrado interesada por las posibilidades que ofrece la tecnología de la salud en el ámbito de la planificación familiar con objeto de preservar la fertilidad, ¿por qué?

Sara Sálamo: Hay dos razones de peso que me han llevado a dar el paso: La primera es que padezco endometriosis. Una enfermedad crónica que padecemos el quince por ciento de la población femenina, según tengo entendido, y de la que poco se habla. Consiste en la aparición de tejido del endometrio fuera del útero. Esto provoca mucho dolor, y además, una de las principales consecuencias es que puede producir infertilidad. Y la segunda: mi trabajo. Viajo mucho, paso muchísimas horas fuera de casa y esto me lleva a que nunca sea un momento favorable para poder ser mamá. La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable.

Mujerhoy: ¿Cree usted que la mayoría de las mujeres se suelen informar de estas posibilidades cuando ya es tarde para preservar su fertilidad? ¿Qué les aconsejaría en este sentido?

Sara Sálamo: Según me comentaron en la clínica Ginefiv, la edad perfecta para plantearnos estos temas es entre los 20 y los 25. Un dato que me sorprendió. A los 20 años tenemos la cabeza en otras cosas. Así que, hablándolo con algunas amigas, coincidíamos en que es un tema al que no le damos la importancia que tiene. Al fnal, preservar y planifcar tu fertilidad es como tener una red de seguridad. Nunca está de más y te puede evitar un disgusto. Y tenemos la suerte de vivir en una época en la que es posible.

Mujerhoy: ¿Se ha planteado un plazo o fecha posible para ser madre?

Sara Sálamo: Ahora me encuentro inmersa en el rodaje de la serie 'Brigada Costa del Sol', un proyecto para Mediaset y Netflix, con el que estoy realmente ilusionada y entregada, así que de momento no podré. Pero sí que tengo claro que quiero ser mamá joven. Pero bueno, como dice el dicho: "El hombre propone y Dios dispone".

