26 jun 2018

¿Alguna vez te han dicho que antes de conocerte mejor pensaban que eras más huraña, antipática o estirada o incluso aburrida? Si te ha sucedido, es probable que estés dando una imagen lejana a lo que realmente eres a través de tu actitud, tus expresiones o incluso tu forma de vestir y peinarte. La especialista en imagen y comunicación, Andrea Vilallonga propone trabajar el interior de cada uno para valorar sus rasgos positivos, potenciarlos y sacarlos al exterior.

La experta, que trabajó como asesora de imagen en la última edición de Operación Triunfo (OT 2017), ha desarrollado el método #Mírate, basado en la idea de amarse a uno mismo. En el libro en el que detalla este sistema, que lleva el mismo título ('Mírate'), propone trabajar la imagen para asegurarnos de que transmitimos lo que queremos dentro del entorno en el que nos movemos.

Mujerhoy: ¿Qué diría a aquellas personas que no se gustan?

Andrea Vilallonga: Que vuelvan a mirar mejor. Siempre hay algo que nos gusta, pero no somos capaces de determinar qué es. Les diría que hagan un repaso de su cuerpo parte por parte y verán que hay partes que no sabían que les gustaban. El problema es que cuando nos miramos, siempre nos fijamos en lo que no nos gusta e ignoramos el resto.

Mujerhoy: ¿Por dónde empezamos si queremos mejorar nuestra imagen?

Andrea Vilallonga: Por aceptar todo aquello que nos gusta de nosotros, todo aquello que se nos da bien y aquello que nos diferencia de los demás.

Mujerhoy: ¿Puede alguien caer bien o mal simplemente con su aspecto físico? ¿Por qué?

Andrea Vilallonga: Si. Es lo que llamamos las expectativas visuales. Según como sea tu fisionomía, puedes llegar a transmitir una imagen más agresiva, dulce, cercana o jovial. Es solo la primera impresión, aquello que suelen decirte cuando te conocen por primera vez.

Andrea Vilallonga, en una de las sesiones con Aitana y el resto de los concursantes de OT 2017. pinit

Mujerhoy: ¿Qué crees que define en mayor medida la imagen de una persona?

Andrea Vilallonga: Todos los aspectos, como el estilo de ropa, el peinado, el calzado, la expresión, el movimiento, los gestos y la actitud tienen la misma importancia en un primer impacto.

Mujerhoy: ¿Qué imagen damos de nosotros mismos a través de la ropa?

Andrea Vilallonga: La indumentaria es una herramienta más que nos debería ayudar a sentirnos mejor con nuestro cuerpo e imagen. Por eso es importante pensar en qué nos ponemos y para qué, independientemente del estilo que tengamos.

Mujerhoy: ¿Cuál sería un look infalible para dar credibilidad en el trabajo, seducir en una cita, reconquistar a tu pareja o sentirte más joven?

Andrea Vilallonga: No creo que exista un estilo perfecto y universal para cada una de estas situaciones. Depende de quién eres, de qué quieres transmitir, de cómo seduces y en qué tipo de empresa trabajas…. Si te sientes bien con tu imagen, puedes conseguir los cuatro propósitos con un mismo look.

Andrea Villallonga, en una de las sesiones con Miriam, de OT 2017. pinit

Mujerhoy: ¿Qué aspectos dañan en mayor medida la imagen de una persona?

Andrea Vilallonga: La comparación con los demás y el culto al esfuerzo. Nos podemos inspirar en personas que nos gustan e incluso integrar detalles de esa persona en nuestro día a día, pero nosotros somos nosotros, y nunca llegaremos al nivel de la persona que queremos imitar. Así que inspirarnos sí, compararnos no. En cuanto al culto al esfuerzo, es necesario que queramos mejorar aquellas áreas de nuestra vida, cuerpo y carácter con las que estamos conformes. Pero también creo que debemos enfocar nuestra energía en aquellos aspectos que se nos dan bien naturalmente. Enfocarnos en nuestro talento. Porque parece que si no te cuesta un esfuerzo no tiene valor, y el talento muchas veces no requiere esfuerzo y tiene mucho valor.

Mujerhoy: Hasta qué punto la sinceridad es buena con los seres queridos, es decir, ¿debemos decir a una amiga o familiar que no le sienta bien un vestido o un peinado determinado? ¿Por qué?

Andrea Vilallonga: Yo siempre aconsejo que no demos nuestra opinión si no nos la piden y aún así antes de verbalizar nuestra opinión subjetiva sobre el aspecto de la otra persona, debemos preguntar si ella o él se ven bien, porque al final eso es lo que importa, ¿verdad? No nuestra opinión.

Mujerhoy: ¿Qué es lo que te resultó más satisfactorio en el trabajo que hiciste en OT 2017? ¿Y lo menos satisfactorio?

Andrea Vilallonga: Lo más satisfactorio fue poder ayudar a los chicos a entender cómo mejorar su imagen y su actitud. Lo menos satisfactorio quizás el hecho de no haber podido personalizar un poco más las sesiones, por falta de tiempo.

Mujerhoy: ¿Cuál es tu próximo reto televisivo?

Andrea Vilallonga: De momento, si todo va bien, OT2018.

Bajo estas líneas, una de las sesiones de Andrea Vilallonga con los concursantes de OT 2017, en la que les enseña a mirarse en el espejo.

