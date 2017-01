Pasar mucho tiempo sentada te hace envejecer

25 ene 2017 silvia torres

Gracias a un estudio realizado por científicos se sabe que las personas que pasan mucho tiempo sentadas, por ejemplo diez horas diarias, ven acortados sus telómeros, y por tanto su vida. Los científicos estudiaron a aquellas mujeres que no cumplían la recomendación médica de hacer 30 minutos diarios de actividad física cada día y también encontraron que sus telómeros eran más cortos.

Este acortamiento se correspondía más o menos, y según sus cálculos, con una apariencia ocho años mayor que los que llevaban una vida más activa. Unos años que, según el estudio, no aparentaban aquellos que cumplían con la máxima de pasar menos tiempo sentados y moverse 30 minutos cada día. Además, las mujeres que realizan cualquier actividad física durante 30 minutos cada día no parecían afectarse si luego pasaban el resto del día sentadas. Sus telómeros no se acortaban, lo que hace intuir a los científicos que la actividad física podría contrarrestar el acortamiento de las células que llega con el envejecimiento.

Los resultados de este estudio, dice su autor, el Doctor Shadyab, muestran que la combinación de ser sedentaria y no realizar ninguna actividad física o deporte con regularidad provoca un envejecimiento biológico en las mujeres, sus células envejecen más rápido que las de las mujeres más activas.

El trabajo no aclara exactamente la cantidad de actividad física necesaria para neutralizar el envejecimiento ocasionado por pasar muchas horas sentado, pero sí deja claro que un comportamiento sedentario tienen la capacidad de hacer envejecer las células y el ejercicio es una vía para combatir ese proceso biológico.

