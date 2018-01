Cinco alimentos sÃºper adelgazantes

24 ene 2018 SILVIA TORRES

Sí eres de las que quieres lucir tipito en tu próxima escapada, ya sabrás que no solo es importante cuánto comes, si no también el tipo de alimentos con los que te enfrentas a los kilos de más. Para ese buen propósito hemos elaborado una lista con los cinco alimentos super adelgazantes. Esos que puedes comer cada día y casi en cualquier cantidad. Contienen nutrientes poderosos y antioxidantes, te mantienen saciada durante largos períodos de tiempo y te llenan de energía. Toma nota.

1. Almendras. Es una gran fuente de grasas mono y poliinsaturadas, lo cual es útil tanto para reducir el colesterol como para mantenerte delgada. Las almendras son una inyección de energía. Además, contienen menos calorías que la mayoría de los frutos secos (23 almendras contienen solo 163 calorías). Además están llenas de fibra y vitamina. Un estudio publicado en la revista International Journal of Obesity llevado a cabo entre un grupo de personas que seguían la misma dieta, demostró que aquellas que comían almendras adelgazaban más rápido que los que comían otro tentempié basado en carbohidratos, por ejemplo, galletas.

2. Manzanas. Contienen pectina, un elemento natural que ralentiza la digestión y te hace sentir saciada durante más tiempo. Varios estudios han demostrado que comer una manzana antes (o durante) de las comidas funciona como un supresor natural del apetito que te ayuda a consumir menos calorías a lo largo del día sin sentirte hambrienta. Además son una fuente importante de vitamina C, fibra y antioxidantes. Los expertos aconsejan comerlas con la piel. Las manzanas alimentan el cerebro y también la sonrisa.

3. Alcachofas. Son increíblemente saciantes. De hecho es uno de los vegetales más ricos en fibra. Son perfectas para tomar como aperitivo y evitar así llenarse demasiado durante la comida.

4. Aguacates. Este alimento de textura super cremosa está repleto de grasas monoinsaturadas, potasio, magnesio, folato y vitaminas C y E. Además, varias investigaciones han demostrado que el aguacate es un alimento muy útil para mantener el vientre plano y la cintura fina. Por si fuera poco su carácter saciante evitará los ataques de hambre durante el día.

5. Alubias negras. Pertenecen a una familia de alimentos que han demostrado ser útiles para quemar calorías, reducir la grasa abdominal y controlar el apetito. Una taza de alubias negras contiene 15 gramos de proteína y nada de grasa saturada, una circunstancia que casi nunca vemos en los alimentos ricos en proteínas como la carne roja.

